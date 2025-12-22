ETV Bharat / state

समीर हत्याकांड मामले पर कोर्ट ने सुनाई सजा, तीन दोषियों को आजीवन कारावास, मास्टरमाइंड आज भी फरार

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 3 मई 2018 को किच्छा कोतवाली के वार्ड-6/11 निवासी प्रॉपर्टी डीलर समीर अहमद की आदित्य चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस जांच में अंग्रेज सिंह उर्फ रिंकू, प्रसन्नजीत सिंह उर्फ सन्नी, गुरचरण सिंह उर्फ बंटी, जसविंदर सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा का नाम प्रकाश में आया था. जांच में यह भी पता चला कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड रंदीप सिंह उर्फ राजा है. जिसके इशारे पर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने तफ्तीश में नामजद पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जबकि बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हुए थे.

रुद्रपुर: किच्छा कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2018 में प्रॉपर्टी डीलर समीर हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के तृतीय अपर जिला जज ने सुनवाई करते हुए हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही पुलिस प्रशासन को आदेश किया कि हत्याकांड के फरार तीन अन्य दोषियों को भी जल्द गिरफ्तारी कर अदालत में पेश किया जाए, ताकि सजा का ऐलान हो सके.

18 दिसंबर को हत्याकांड की सुनवाई करते हुए पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए 22 दिसंबर को सजा मुकर्रर की तिथि घोषित कर दी थी. साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद अंग्रेज सिंह, प्रसन्नजीत सिंह और गुरचरण सिंह को पुलिस कस्टडी में हल्द्वानी जेल भेज दिया था. आज मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर जिला जज मुकेश कुमार आर्य ने तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और दस-दस हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई. साथ ही आदेशत किया कि जसविंदर सिंह, सुखदेव सिंह और मुख्य आरोपी रंदीप सिंह को जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए.

सात साल से फरार है मुख्य साजिशकर्ता, पुलिस कस्टडी हुआ था फरार: समीर अहमद हत्याकांड मामले में जहां किच्छा कोतवाली पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन हत्याकांड का मास्टरमाइंड रंदीप सिंह उर्फ राजा पिछले सात साल से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है. पूर्व में लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद मुख्य साजिशकर्ता रंदीप सिंह उर्फ राजा को 15 सितंबर 2018 को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. किच्छा कोतवाली पुलिस आरोपी को मुंबई से हवाई यात्रा कर दिल्ली लेकर पहुंची थी. जिसके बाद 17 सितंबर को टीम आरोपी को कार से लेकर किच्छा आ रही थी. लेकिन यूपी के पिलखुआ के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दौरान साजिशकर्ता मौका देख हथकड़ी के साथ पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था. पुलिस आरोपी को भगौड़ा भी घोषित कर चुकी है. ऐसे में अब मुख्य दोषी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है.

