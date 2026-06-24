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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दावे में लापरवाही पड़ी महंगी, कंपनी को देना होगा 2 लाख 7 हजार रुपए

उधम सिंह नगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 2 लाख 7 हजार रुपए भुगतान करने का दिया आदेश, जानिए पूरा मामला

District and Sessions Court Udham Singh Nagar
जिला एवं सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 10:10 PM IST

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रुद्रुपर: काशीपुर की एक महिला की ओर से अपने दिवंगत पति के बीमा दावे को लेकर दायर की गई शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. आयोग ने बीमा कंपनी की तकनीकी आपत्तियों को खारिज करते हुए पीड़िता के पक्ष में निर्णय दिया है. साथ ही बीमा राशि के साथ मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय की धनराशि भी अदा करने के निर्देश दिए हैं.

काशीपुर क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा पांडे निवासी बतूल बेगम को अपने दिवंगत पति के बीमा दावे के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा. आखिरकार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से उन्हें न्याय मिला. आयोग ने बीमा कंपनी की ओर से किए गए अनावश्यक विलंब और दावे के निस्तारण में बरती गई लापरवाही को सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को बीमा राशि समेत कुल 2 लाख 7 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक, बतूल बेगम के पति मोहम्मद शरीफ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता था. उनके खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नियमित रूप से प्रीमियम जमा किया गया था. साल 2023 में मोहम्मद शरीफ एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पति की मौत के बाद बतूल बेगम ने योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि प्राप्त करने के लिए बैंक के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हुए बीमा दावा पेश किया.

बीमा दावा लंबित रखा, शिकायतकर्ता को लेनी पड़ी आयोग की शरण: शिकायतकर्ता का आरोप था कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद लंबे समय तक बीमा दावा लंबित रखा गया और उसका निस्तारण नहीं किया गया. लगातार प्रयासों के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली और न्याय की गुहार लगाई.

बैंक ने प्रीमियम राशि समय पर बीमा कंपनी को भेजने की कही बात: मामले की सुनवाई के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आयोग को बताया कि उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रीमियम राशि समय पर बीमा कंपनी को भेज दी थी. इसके अलावा बीमा दावा प्रपत्र और अन्य दस्तावेज भी ई-मेल के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनी को अग्रेषित कर दिए गए थे.

बीमा कंपनी ने अपने बचाव में किया ये दावा: वहीं, बीमा कंपनी ने अपने बचाव में दावा किया कि उसे दावा समय पर प्राप्त नहीं हुआ था और दस्तावेजों में कुछ तकनीकी कमियां थीं. इसी आधार पर कंपनी ने भुगतान की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया. हालांकि, आयोग की पीठ ने बीमा कंपनी की इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे और सदस्या डॉ. मनीला ने अपने फैसले में कहा कि केवल तकनीकी आधारों पर वास्तविक और वैध बीमा दावों को खारिज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और बीमा कंपनियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दावों का निस्तारण करना चाहिए.

45 दिनों के भीतर बीमा राशि और हर्जाना भरने के आदेश: आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोगों के विभिन्न पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि उपभोक्ता हित सर्वोपरि हैं. आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वो बतूल बेगम को 2 लाख रुपए की बीमा राशि, मानसिक उत्पीड़न के लिए 5 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए का भुगतान 45 दिनों के भीतर करें.

आदेश का पालन न करने की स्थिति में परिवाद दायर किए जाने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा. इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो यह संदेश देता है कि तकनीकी कारणों का सहारा लेकर वास्तविक दावों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जा सकता.

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