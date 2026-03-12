ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर के लिए मारामारी! रुद्रपुर में प्रशासन ने जारी किया हेल्प लाइन नंबर, लक्सर में LPG के लिए नोकझोंक

उत्तराखंड के कई जिलों में गैस किल्लत से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह की किल्लत से इंकार किया.

गैस सिलेंडर के लिए मारामारी! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 3:17 PM IST

लक्सर/रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिले में घरेलू गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जिला सभागार में आयोजित ईंधन गैस से संबंधित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा और जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की.

जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन गैस बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के भीतर उनके घर तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता पहले गैस बुकिंग कराएगा, उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी. जनपद में कुल 40 गैस डिलीवरी केंद्र संचालित हैं, जहां से वाहनों के माध्यम से घर-घर गैस सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं.

उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग अनिवार्य रूप से ऑनलाइन गैस बुकिंग की व्यवस्था का उपयोग करें और “पहले आओ, पहले पाओ” की व्यवस्था के अनुसार अपने घर पर ही गैस प्राप्त करें. जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि गैस गोदामों और वितरण केंद्रों पर लाइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी उपभोक्ताओं को घर तक गैस पहुंचाने की व्यवस्था की गई है.

जिलाधिकारी ने कहा कि आम जनता को घरेलू गैस उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए सभी उप जिलाधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही गैस गोदामों और वितरण केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की टीमें तैनात करने तथा त्वरित कार्रवाई के लिए क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

गैस एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइन लगी है. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि गैस से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर जिला आपदा कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. इस कंट्रोल रूम में जिला पूर्ति अधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है. शिकायत दर्ज कराने के लिए 05944-250250, 05944-250500 और टोल फ्री नंबर 18002333555 जारी किए गए हैं.

इसके अलावा जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि रुद्रपुर और काशीपुर शहरों में गैस पाइपलाइन कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, जो भी नागरिक पाइपलाइन गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, वे 7206413402, 7978216713, 9084897398 और 9997362038 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

गैस एजेंसी के बाहर लगी लोगों की भीड़. (ETV Bharat)

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने भी कहा कि सभी गैस गोदामों और वितरण केंद्रों पर प्रशासन के साथ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं पर भी गैस की कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो तुरंत नजदीकी थाना, पुलिस चौकी या कंट्रोल रूम में सूचना दें, ताकि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके.

लक्सर में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी: हरिद्वार जिले के लक्सर में गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है. गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं. कई स्थानों पर उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों के बीच नोकझोंक की घटनाएं भी सामने आ रही हैं.

लक्सर में हरिप्रिया और अन्नपूर्णा 2 गैस एजेंसियां हैं. यहां से नगर और देहात में गैस आपूर्ति होती है. दोनों ही गैंस एजेंसियों के बाहर लोग सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े रहे. कुछ उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें समय पर गैस नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें बार-बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

स्थानीय निवासी ने बताया कि वे पिछले दो दिनों से गैस लेने के लिए एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एजेंसी पर भीड़ और अव्यवस्था के कारण अक्सर बहस की स्थिति बन रही है. हरिप्रिया गैस एजेंसी संचालक डेविड मुखिया का कहना है कि उपभोक्ताओं से अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सिलेंडर प्राप्त करें, ताकि सभी को समय पर गैस मिल सके.

संपादक की पसंद

