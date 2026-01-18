ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक, संकट में 15 हजार से ज्यादा किसान, जानें पूरा मामला

उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक लगा दी है. ये खेती 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर होती थी.

BAN ON OFF SEASON PADDY CULTIVATION
उधम सिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 18, 2026 at 10:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उत्तराखंड का अन्न का भंडार कहे जाने वाले उधम सिंह नगर में प्रशासन ने बेमौसमी धान की खेती पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है. यह फैसला भूजल संरक्षण के लिहाज से जरूरी बताया गया है. इस फैसले से हजारों किसानों के लिए यह रोजी-रोटी का संकट बनकर सामने आया है. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उधम सिंह नगर में ही यह रोक लगाई गई? और कितने किसान इससे प्रभावित होंगे? और किसानों को कितना नुकसान होगा? आइए आगे जानते हैं.

फूड बाउल के नाम से मशहूर उधम सिंह नगर जिले में अब बेमौसम (ग्रीष्मकालीन) धान की खेती पर जिला प्रशासन ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है. यानी किसान एक फरवरी से 30 अप्रैल तक धान की खेती कर पाएगा. पिछले कुछ वर्षों से यहां रबी और खरीफ की फसल के अलावा गर्मियों में भी धान की खेती की जाती थी. जिसे बेमौसमी या ग्रीष्मकालीन धान कहा जाता है.

Ban on Off-Season Paddy Cultivation
ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक (PHOTO-ETV Bharat)

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जिले में करीब 20 से 22 हजार हेक्टेयर जमीन पर बेमौसमी धान की खेती की जा रही थी. जिससे 15 हजार से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं. लेकिन इसी खेती ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी. दरअसल, धान ऐसी फसल है, जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है. बेमौसमी धान की सिंचाई के लिए किसानों को लगातार नलकूपों से पानी निकालना पड़ा, जिससे जिले का भूजल स्तर तेजी से नीचे चला गया. इतना ही नहीं, बेमौसमी धान के बाद होने वाली धान की फसल पर बीमारियों का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा था. जिस कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी.

पिछले साल किसानों के अनुरोध पर खेती करने की छूट दी गई थी. लेकिन इस बार बेमौसमी धान की खेती पूर्ण रूप से प्रबंधित कर दी है. अगर कोई किसान जिले में बेमौसमी धान की खेती करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. -डॉ नवीन जोशी, कृषि रक्षा अधिकारी, कृषि विभाग

प्रशासन ने दी वैकल्पिक फसल: जिले में बेमौसमी धान की खेती में पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बाद अब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. हालांकि, प्रशासन द्वारा किसानों को वैकल्पिक फसल के लिए मक्का, शुगर केन (गन्ना) सहित मिंट (पुदीना) की खेती करने के सुझाव दिए जा रहे हैं. कृषि विभाग इसके लिए किसानों को जागरूक भी कर रहा है. ताकि किसानों की आमदनी में फर्क न आए.

फरवरी माह से किसानों को हाइब्रिड मेज (मक्का) का बीज भी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले साल जिले में 6 हजार हेक्टेयर जमीन में किसानों द्वारा मक्का की खेती की गई थी, जबकि इस बार 9 हजार हेक्टेयर में किसानों द्वारा मक्का की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है. -डॉ. नवीन जोशी, कृषि रक्षा अधिकारी, कृषि विभाग

किसान परेशान: जिले में बेमौसमी धान की खेती में रोक लगने के बाद किसानों के चेहरे में मायूसी दिखाई दे रही है. किसान नेता तेजेंदर सिंह वृक ने बताया कि पिछले साल प्रशासन से कुछ शर्त पर किसानों को बेमौसमी धान की खेती के लिए कुछ किसानों को छूट दी थी. लेकिन कई क्षेत्रों में किसानों से मक्का का उत्पादन भी कराया गया था. लेकिन फसल होने के बाद किसानों को मक्का का दाम नहीं मिल पाया.

गिरता भू जल चिंता का विषय है. लेकिन किसान को फसल का उचित दाम न मिल पाया भी चिंता का विषय है. अगर दलहन की खेती किसान करता है तो गुणवत्ता का बीज नहीं मिलता. मक्का की फसल उगाता है तो किसानों को उसकी लागत नहीं मिलती. -तजेंद्र सिंह वृक, किसान नेता

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक
बेमौसम धान की खेती
OFF SEASON RICE CULTIVATION
UDHAMSINGH NAGAR PADDY CULTIVATION
BAN ON OFF SEASON PADDY CULTIVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.