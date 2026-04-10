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यूडीएच मंत्री बोले, 'विपक्ष की इच्छा अगर बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण निकाय चुनाव करवाने की हो, तो लिखित में दें'

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि विपक्ष ने बिना पिछड़ा वर्ग आरक्षण निकाय चुनाव करवाने की इच्छा लिखित में नहीं दी है.

UDH Minister speaking to the press
प्रेस से बात करते यूडीएच मंत्री (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
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भीलवाड़ा: प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की सही-सही जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित होने पर सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देगी. उसके बाद निकाय चुनाव होंगे. उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को कहा है कि अगर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना अगर वे चुनाव चाहते हैं, तो लिखित में मांग दें. हम चुनाव करवाने पर विचार करेंगे.

खर्रा शहर के मेडिसिटी ग्राउंड में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की सात दिवसीय शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में भाग लेने पहुंचे थे. इस दौरान मंत्री ने व्यास पीठ पर बैठे पंडित प्रदीप मिश्रा और मंच पर मौजूद अन्य संतों का आशीर्वाद लिया. कथा के बाद खर्रा ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर क​हा कि यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है. कोर्ट जो भी फैसला करेगा, राज्य सरकार उसकी पालना करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग त्रिस्तरीय जांच पड़ताल के आधार पर पिछड़े वर्ग की सही-सही जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करके राज्य सरकार को प्रस्तुत नही करें, तब तक राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकती है.

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यूडीएच मंत्री ने बताया कि मैंने विधानसभा में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम विपक्ष के विधायकों को यह कहा कि अगर उनकी हार्दिक इच्छा है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर चुनाव करवा दिए जाएं, तो वह लिखित में मांग प्रस्तुत करें. हम उस मांगपत्र पर विचार करेंगे. अब तक तो विपक्ष व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे को लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं दी है. लिखकर दे देंगे, तो हम चुनाव करवाने के लिए तैयार बैठे हैं.

DH Minister and others listening to discourse
कथा सुनते यूडीएच मंत्री व अन्य (ETV Bharat Bhilwara)

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कथा को लेकर मंत्री ने कहा कि आज के समय में पूरे विश्व व विशेष रूप से हमारे देश में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि मानव में मानवता, इंसान में इंसानियत, करूणा और दया का भाव के साथ ही एक दूसरे में सहयोग का भाव रहे. इसके लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो. ऐसी कथा श्रद्धालुओं द्वारा श्रवण करने से उनके मन, मस्तिष्क व आत्मा में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होता है. वहीं भक्त द्वारा कथा श्रवण करना तभी सार्थक होता है, जब वह अपने विवेक, आत्मा और मन, मस्तिष्क में इस बात को ग्रहण करें.

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