ETV Bharat / state

यूडीएच मंत्री खर्रा बोले, 'मालवीय का कांग्रेस में दम घुटा होगा, तभी बीजेपी में आए थे'

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आजादी के बाद इतिहास में महान क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया.

UDH Minister and other leaders on stage
मंच पर यूडीएच मंत्री सहित अन्य नेता (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 11, 2026 at 10:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सोमवार को नगर निगम परिसर में राजा भलराज भील की मूर्ति का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय वापस कांग्रेस में जाने का मानस बना रहे हैं. यह उनका व्यक्तिगत मामला है. पहले मालवीय का कांग्रेस में दम घुट रहा था, तभी तो भाजपा में आए. अब हो सकता है कि यहां दम घुट रहा होगा. वापस कांग्रेस में जाकर आजादी की सांस ले लेंगे.

खर्रा ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि आदिवासी समाज सहित राजा भलराज भील द्वारा हर क्रांति में बढ़ चढ़कर योगदान रहा. लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद इतिहास में इन महान क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया. अभी पिछले वर्ष भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जो नई शिक्षा नीति का ऐलान हुआ है, उनका मूल ध्येय यही है कि हमारे पुरातन इतिहास में हमारे पूर्वजों, शूरवीरों का जो पराक्रम और समर्पण रहा, उनका सही इतिहास बताया जाए. जिन लोगों ने इस राष्ट्र में अन्याय और अत्याचार किया, उसको पाठ्य पुस्तक में अन्याय और अत्याचार के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए. आज राजा भलराज भील की मूर्ति का लोकार्पण हुआ है, जिससे आने वाले पीढ़ियों को पौराणिक इतिहास की सही जानकारी मिले.

पढ़ें: मालवीय की घर वापसी पर बोले डोटासरा, 'उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस छोड़ना मेरी ऐतिहासिक भूल थी'

वहीं पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा वापस कांग्रेस में जाने का मानस बनाने को लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है. इसमें टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है. भारत में लोकतंत्र है. हो सकता है मालवीय का दम घुट रहा होगा. वहां जाकर आजादी की सांस ले लेंगे. पहले भी तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में थे. वहां दम घुटा होगा, तभी तो भाजपा में आए. अब मालवीय को पुरानी यादें आ गई हैं या उनके साथियों ने पुरानी यादें दिलाने की कोशिश की होगी, तो पुराने घर में लौट रहे होंगे. इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है.

पढ़ें: महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया, बोले- भाजपा मुझे रास नहीं आई

इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने कहा कि भीलवाड़ा नगर निगम द्वारा भील समाज की भावना को देखते हुए निगम परिसर में राजा भलराज भील की मूर्ति लगाने का फैसला लिया. आदिवासी समाज ने देश के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसको कभी भुला नहीं जा सकता है. कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, शहर विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित भील समाज के हजारों महिला-पुरुषों व गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में राजा भलराज भील की मूर्ति का लोकार्पण किया गया.

TAGGED:

BHIL KING BHALRAJ STATUE UNVEILED
KHARRA ON BHIL KING BHALRAJ
राजा भलराज भील मूर्ति का लोकार्पण
KHARRA ON MAHENDRAJEET MALVIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.