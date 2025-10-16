ETV Bharat / state

यूडीएच मंत्री खर्रा बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करवा रहे एक निकाय का पुनर्सीमांकन व पुनर्गठन'

भीलवाड़ा: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में एक निकाय के पुनर्सीमांकन व पुनर्गठन पर पुनर्विचार के निर्देश पर संबंधित जिला कलेक्टर को हिदायत दे दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अन्य पिछड़ा आयोग के अन्य पिछड़ा वर्ग सहित तमाम आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद एक सप्ताह में पार्षदों व अध्यक्ष की लॉटरी निकाल देंगे. फिर राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द चुनाव करवाने का अनुरोध करेंगे. वहीं जैसलमेर हादसे में अग्निशमन दल के लेट पहुंचने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जांच करवाई जा रही है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को नगर निगम के महाराणा प्रताप सभागार में भीलवाड़ा यूआईटी द्वारा शहर की 8 आवासीय कॉलोनी में रिक्त पड़े 3081 आवासीय भूखंडों की ई-लॉटरी निकाली. इसके बाद गंगापुर रोड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद खर्रा ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि जैसलमेर बस हादसा दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक था. हादसे के समय अग्निशमन दल के देरी से पहुंचने के आरोप पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच की जाएगी. इसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जिला कलेक्टर को दिए निर्देश: वहीं वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर मंत्री ने कहा कि स्वायत शासन विभाग की पूरी तैयारी है. नगर निकायों के सीमा विस्तार का बहुत पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था. फिर वार्डो का पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन हुआ. उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. अभी 5 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 309 नगर निकायों में से एक नगर निकाय के वार्डों के पुनर्सीमांकन व पुनर्गठन पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था. उसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है. उनसे संबधित शहर का पुनरावलोकन कर नए सिरे से संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा है.