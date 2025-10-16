ETV Bharat / state

यूडीएच मंत्री खर्रा बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करवा रहे एक निकाय का पुनर्सीमांकन व पुनर्गठन'

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि स्वायत शासन विभाग की वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर तैयारी पूरी है.

Jhabar Singh Kharra addressing the gathering
संबोधन देते झाबर सिंह खर्रा (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में एक निकाय के पुनर्सीमांकन व पुनर्गठन पर पुनर्विचार के निर्देश पर संबंधित जिला कलेक्टर को हिदायत दे दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अन्य पिछड़ा आयोग के अन्य पिछड़ा वर्ग सहित तमाम आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद एक सप्ताह में पार्षदों व अध्यक्ष की लॉटरी निकाल देंगे. फिर राज्य निर्वाचन आयोग से जल्द चुनाव करवाने का अनुरोध करेंगे. वहीं जैसलमेर हादसे में अग्निशमन दल के लेट पहुंचने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जांच करवाई जा रही है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को नगर निगम के महाराणा प्रताप सभागार में भीलवाड़ा यूआईटी द्वारा शहर की 8 आवासीय कॉलोनी में रिक्त पड़े 3081 आवासीय भूखंडों की ई-लॉटरी निकाली. इसके बाद गंगापुर रोड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद खर्रा ने प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि जैसलमेर बस हादसा दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक था. हादसे के समय अग्निशमन दल के देरी से पहुंचने के आरोप पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच की जाएगी. इसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: राजस्थान के तीन बड़े नगर निगमों में नवंबर से लगेगा प्रशासक, चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री ने कही ये बात

जिला कलेक्टर को दिए निर्देश: वहीं वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर मंत्री ने कहा कि स्वायत शासन विभाग की पूरी तैयारी है. नगर निकायों के सीमा विस्तार का बहुत पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था. फिर वार्डो का पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन हुआ. उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. अभी 5 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 309 नगर निकायों में से एक नगर निकाय के वार्डों के पुनर्सीमांकन व पुनर्गठन पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था. उसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है. उनसे संबधित शहर का पुनरावलोकन कर नए सिरे से संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा है.

पढ़ें: 159 परिवारों को घर के रूप में मिला दीपावली का तोहफा, यूडीएच मंत्री बोले- अभी और योजनाएं आएंगी

एक राज्य-एक चुनाव का करेंगे अनुरोध: उन्होंने कहा कि वहीं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में नगर निकाय वार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित तमाम आंकड़े प्रस्तुत करने हैं. जब भी आंकड़े प्रस्तुत हो जाएंगे, हम एक सप्ताह में पार्षदों से लेकर अध्यक्ष तक आरक्षण की लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक राज्य-एक चुनाव के तहत उनकी सुविधानुसार एक तारीख को चुनाव करवाने का अनुरोध करेंगे.

पढ़ें: यूडीएच मंत्री बोले, 'एक राज्य-एक चुनाव' के तहत 309 निकायों के चुनाव एक साथ करवाने के लिए हम तैयार

लॉटरी के दौरान लगे आरोप: भीलवाड़ा नगर विकास न्यास द्वारा लॉटरी के दौरान लगे आरोपों पर खर्रा ने कहा कि एससी के आरक्षण के साथ ही ट्रांसजेंडर आरक्षण को लेकर आपत्तियां आई हैं. उन आपत्तियों के लिए जिला कलेक्टर जसमीत सिह संधू और नगर विकास न्यास के सचिव को निर्देशित किया है. उन फार्मों की गहराई से जांच कर अगर कोई भी कमी रही है या किसी ने गलत प्रमाण पत्र दिया है, तो उसके आवेदन को निरस्त कर उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी. वहीं अगर कार्मिकों की लापरवाही रही है, तो उनको भी चिन्हित करके उनको भी तलब किया जाएगा.

TAGGED:

JHABAR SINGH KHARRA IN BHILWARA
LOTTERY OF 8 RESIDENTIAL SCHEMES
KHARRA ON JAISALMER BUS MISHAP
KHARRA ON ONE STATE ONE ELECTION
ONE STATE ONE ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.