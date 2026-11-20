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Panchayat Election Results : मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और दोनों बेटे हारे, पूर्व मंत्री राठौड़ के बेटे-बहू ने लहराया जीत का परचम

पत्नी शांति देवी के साथ मंत्री झाबर सिंह खर्रा ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने शुक्रवार को कई बड़े सियासी दिग्गजों को चौंका दिया. सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति क्षेत्र में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को जनता ने बड़ा झटका दिया. मंत्री खर्रा की पत्नी शांति देवी के साथ उनके दोनों बेटे भी चुनाव हार गए. खास बात यह है कि मंत्री का परिवार अलग-अलग सीटों से चुनाव मैदान में था, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली.