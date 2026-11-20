Panchayat Election Results : मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और दोनों बेटे हारे, पूर्व मंत्री राठौड़ के बेटे-बहू ने लहराया जीत का परचम
श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में अलग अलग वार्ड से चुनाव हारे यूडीएच मंत्री के परिजन. पत्नी एवं एक बेटा भाजपा तो एक बेटा निर्दलीय प्रत्याशी था.
Published : November 20, 2026 at 1:22 PM IST
सीकर: पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने शुक्रवार को कई बड़े सियासी दिग्गजों को चौंका दिया. सीकर जिले की श्रीमाधोपुर पंचायत समिति क्षेत्र में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को जनता ने बड़ा झटका दिया. मंत्री खर्रा की पत्नी शांति देवी के साथ उनके दोनों बेटे भी चुनाव हार गए. खास बात यह है कि मंत्री का परिवार अलग-अलग सीटों से चुनाव मैदान में था, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली.
श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड-17 से मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी को कांग्रेस प्रत्याशी सरिता जाट ने 51 वोटों से शिकस्त दी. इस सीट पर मुकाबला काफी चर्चा में रहा. वहीं मंत्री खर्रा के बेटे दुर्गा सिंह खर्रा निर्दलीय के रूप में मैदान में थे, जबकि दूसरे बेटे अजय सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा. पंचायत समिति के अलग अलग वार्ड में दोनों बेटों को भी हार का सामना करना पड़ा. मंत्री खर्रा के परिवार का कोई भी सदस्य जीत दर्ज नहीं कर सका.
पढ़ें:Rajasthan Panchayat Election Results : जिला परिषद और पंचायत समितियां की काउंटिंग जारी, चूरू में राजेंद्र राठौड़ के बेटे-बहू ने चुनाव जीता, मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी हारीं
सीकर भाजपाध्यक्ष बाटड़ की पत्नी भी हारीं: इस चुनाव में सीकर जिले के अन्य प्रभावशाली परिवारों को भी हार का सामना करना पड़ा. जिला परिषद के वार्ड-47 में राजस्थान पुलिस के डीआईजी अरशद अली की पत्नी जरीना खान चुनाव हार गईं. यहां कांग्रेस की प्रत्याशी नसीम बानो ने जीत दर्ज की. इसी तरह भाजपा के सीकर जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की पत्नी गणपति भी जिला परिषद का चुनाव हार गई. वे जिला परिषद के वार्ड-3 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में थीं. यहां कांग्रेस की रजनी ने उन्हें हराया.
चूरू में राजेंद्र राठौड़ के बेटे-बहू जीते: उधर, चूरू जिला परिषद के वार्ड 39 से भाजपा के पराक्रम सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के केशरी शर्मा को साढ़े सात हजार से अधिक मतों से हराया. पराक्रम भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं. पराक्रम की पत्नी कनिका सिंह ने भी जिला परिषद के अन्य वार्ड से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की. राजेंद्र राठौड़ की राजनीति के लिए बेटे एवं पुत्रवधू की जीत अहम मानी जा रही है.
पढ़ें:Panchayat Election Results : 37 जिलों में पंचायत चुनाव की मतगणना आज, जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी पर टिकी सबकी नजर
पूर्व मंत्री सैनी के बेटे जीते: बूंदी जिला परिषद के वार्ड 20 से पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के पुत्र मनीष सैनी चुनाव जीते. मनीष ने कांग्रेस प्रत्याशी जमनालाल सैनी को दी पटखनी. मनीष सैनी 2528 से वोटों से चुनाव जीते. उधर, बीकानेर जिले में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल के पुत्र गौरव भी पंचायत समिति सदस्य चुनाव जीत गए.
पढ़ें: Panchayat Election Results: जैसलमेर में मतगणना जारी, 10 पंचायत समितियों और 21 जिला परिषद सीटों के आएंगे नतीजे
पढ़ें:पंचायत चुनाव में ‘बाड़ेबंदी’ पर सियासी जंग: जूली-डोटासरा Vs राठौड़, किसने किसको दिया करारा जवाब?