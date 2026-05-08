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राजस्थान के शहर बनेंगे डेनमार्क जैसे, UDH मंत्री ने कोपेनहेगन में किया ई-गवर्नेंस का अध्ययन

जयपुर: राजस्थान के शहरों को वैश्विक स्तर की आधुनिक सुविधाओं और टिकाऊ शहरी ढांचे से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है. नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा की डेनमार्क यात्रा को इसी कड़ी में अहम माना जा रहा है. इस दौरे में जल संरक्षण, स्मार्ट शहरी प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-गवर्नेंस और अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत मंथन हुआ. बढ़ते शहरीकरण, जल संकट और बाढ़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए डेनमार्क के मॉडल को उपयोगी माना जा रहा है. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का मानना है कि वैश्विक अनुभवों और आधुनिक तकनीकों के समावेश से राजस्थान के शहर अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और स्मार्ट बन सकेंगे. उन्होंने बताया कि डेनमार्क जैसे देशों के सफल शहरी मॉडल राजस्थान के तेजी से बढ़ते शहरों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. राजस्थान सरकार 'विकसित राजस्थान' के विजन के तहत आधुनिक और नागरिक केंद्रित शहर विकसित करने पर फोकस कर रही है. इसी क्रम में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और आरहूस में राजस्थान के शहरी भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई.

दौरे के दौरान डेनमार्क में भारत के राजदूत मनीष प्रभात, भारतीय जल शक्ति प्रतिनिधिमंडल और डेनमार्क सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किए गए. डेनमार्क के पर्यावरण मंत्रालय में हुए मंथन के दौरान आधुनिक जल संरक्षण प्रणालियों, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और भविष्योन्मुखी शहरी नियोजन मॉडल का अध्ययन किया गया. इन मॉडलों ने डेनमार्क को सतत शहरी विकास के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई है.

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