निकाय और पंचायत चुनाव पर बोले यूडीएच मंत्री-विपक्ष की दोहरी नीति, गेंद ओबीसी और निर्वाचन आयोग के पाले में डाली
मंत्री ने साफ किया, परिसीमन और पुनर्सीमांकन कार्य मार्च 2026 में पूरा हो चुका. सरकार के स्तर पर चुनाव संबंधी कोई कार्य लंबित नहीं.
Published : July 6, 2026 at 8:34 PM IST
जयपुर: राजस्थान में लंबे समय से लंबित निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि उसके स्तर पर सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं. नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और पुनर्सीमांकन कार्य मार्च 2026 में ही पूरा हो गया था. ऐसे में सरकार के स्तर पर चुनाव कराने से जुड़ा कोई लंबित कार्य नहीं बचा है. अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग के पाले में है.
कांग्रेस नेता लोढ़ा की अवमानना याचिका : हाईकोर्ट के 31 जुलाई तक निकाय और पंचायत चुनाव कराने के आदेश के बावजूद कार्यक्रम घोषित नहीं होने पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की है. सरकार और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को डिफेंडेंट बनाया गया है. इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, सरकार के अनुसार संविधान और कानून के तहत निकाय और पंचायती राज चुनाव कराने का अधिकार और जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तय 'ट्रिपल टेस्ट' की प्रक्रिया पूरी करना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जिम्मेदारी है. अब चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बीच समन्वय सबसे महत्वपूर्ण है. दोनों आयोग अपनी-अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुरूप कब और किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसी पर चुनाव कार्यक्रम निर्भर करेगा.
पढ़ें:हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश
ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप सही आंकड़े जुटाने पर जोर : उन्होंने स्पष्ट किया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है. इसके लिए वास्तविक जनसंख्या और स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का वैज्ञानिक आकलन आवश्यक है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ये रिपोर्ट तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी होगी, ताकि राजनीतिक आरक्षण पर अंतिम निर्णय लिया जा सके और चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके.
रिपोर्ट में विसंगतियों के कारण देरी :मंत्री खर्रा के मुताबिक, पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थानीय स्तर से जो आंकड़े और सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, उनके सत्यापन के दौरान कुछ विसंगतियां सामने आईं. निर्वाचन आयोग की ओर से मौके पर जाकर जांच करने पर कई जानकारियां वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाती पाई गईं. इसी कारण आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं कर सका. अब आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द फील्ड वेरिफिकेशन पूरा कर ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप अंतिम रिपोर्ट तैयार करे.
पढ़ें:पंचायत चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने में जुटी भाजपा, प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान को बनाया जा रहा बड़ा हथियार
मानव संसाधनों की कमी बनी चुनौती :खर्रा ने कहा, ट्रिपल टेस्ट और सर्वेक्षण संबंधी कार्यों में अपेक्षित मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण भी प्रक्रिया प्रभावित हुई. विशेष रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और फिर जनगणना संबंधी कार्य समानांतर चलने से आयोग के सामने संसाधनों का दबाव रहा, जिसके चलते रिपोर्ट तैयार होने में अतिरिक्त समय लगा.
बजट सत्र में विपक्ष को दिया था खुला प्रस्ताव: उन्होंने विपक्ष के आरोप पर याद दिलाया कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठा था. तब विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के सदस्यों से कहा गया था कि यदि वे चाहते हैं कि ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिए बिना ही निकाय और पंचायत चुनाव करा दिए जाएं तो वे लिखित में इसकी मांग पेश करें. सरकार ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो उसी अनुरूप फैसला लेने पर विचार कर सकती थी.
पढ़ें:पंचायत चुनाव से पहले भाजपा का किसानों पर फोकस, प्राकृतिक खेती के जरिए गांवों में पकड़ मजबूत करने की तैयारी
विपक्ष अपना रहा दोहरी नीति: खर्रा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष एक ओर चुनाव में देरी का मुद्दा उठाता है, दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक आरक्षण को भी बनाए रखने की बात करता है. सरकार के अनुसार विपक्ष न बिना आरक्षण चुनाव कराने के पक्ष में स्पष्ट रूप से सामने आता है और न ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने की बात स्वीकार करता है. ऐसे में उसका रुख विरोधाभासी दिखता है.
कांग्रेस पर निशाना: खर्रा ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय का ओबीसी संबंधी फैसला वर्ष 2022-23 में आया था. तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी. कांग्रेस की मंशा स्पष्ट होती तो वो तभी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर सकती थी. सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद इस मामले को प्राथमिकता देते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और आवश्यक कार्य शुरू कराया गया.
पढ़ें:पंचायत-निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम: हाईकोर्ट की डेडलाइन नजदीक, विपक्ष हमलावर, सरकार ने झाड़ा पल्ला
जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश: हालांकि सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द फील्ड सत्यापन पूरा कर सर्वोच्च न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप अंतिम रिपोर्ट तैयार करे. रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाने के बाद ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर अंतिम फैसला लिया जा सकेगा. उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
जनादेश पर भी सरकार का भरोसा: सरकार ने चुनावी परिणामों को लेकर भी विश्वास जताया है. उसका कहना है कि जब भी निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, यदि जनता राज्य सरकार के विकास कार्यों और राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के प्रयासों को स्वीकार करेगी तो भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी. मतदाता अन्य मुद्दों या अफवाहों से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं तो वह पूरी तरह उनका लोकतांत्रिक अधिकार होगा.
पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष जूली का बड़ा बयान, बोले- पंचायत चुनाव के नतीजों पर टिका है सीएम भजनलाल का भविष्य