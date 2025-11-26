ETV Bharat / state

यूडीएच मंत्री खर्रा बोले- सरकार का काम सितंबर में पूरा, निकाय चुनाव का फैसला OBC आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर

जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे, इस सवाल का जवाब अब पूरी तरह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर है. सरकार और स्वायत्त शासन विभाग अपने हिस्से का काम सितंबर 2025 में ही पूरा कर चुके हैं. विभाग की ओर से निकायों के पुनर्गठन से लेकर आवश्यक नोटिफिकेशन तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण OBC आरक्षण से जुड़े लंबित कार्य पर अटक गई है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 से पहले प्रदेश के नगरी निकायों में चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये समयसीमा इसलिए मुश्किल लग रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण तय करने के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' पूरा करना जरूरी बताया है. जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, चुनावों की घोषणा नहीं की जा सकती. यूडीएच मंत्री खर्रा बोले (ETV Bharat Jaipur) हालांकि, इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार के स्तर पर और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर जितना काम होना था, वो सितंबर 2025 में ही पूरा कर चुके हैं. नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए. अब गेंद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पाले में है. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल से पहले निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का समन्वय करने वाला विषय है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य है. अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कब तक पूरा करता है, उसी पर आगे की प्रक्रिया निर्भर करेगी.