यूडीएच मंत्री खर्रा बोले- सरकार का काम सितंबर में पूरा, निकाय चुनाव का फैसला OBC आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर
हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल से पहले निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.
Published : November 26, 2025 at 6:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे, इस सवाल का जवाब अब पूरी तरह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर है. सरकार और स्वायत्त शासन विभाग अपने हिस्से का काम सितंबर 2025 में ही पूरा कर चुके हैं. विभाग की ओर से निकायों के पुनर्गठन से लेकर आवश्यक नोटिफिकेशन तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं, लेकिन अब चुनाव की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण OBC आरक्षण से जुड़े लंबित कार्य पर अटक गई है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 से पहले प्रदेश के नगरी निकायों में चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये समयसीमा इसलिए मुश्किल लग रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण तय करने के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' पूरा करना जरूरी बताया है. जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, चुनावों की घोषणा नहीं की जा सकती.
हालांकि, इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार के स्तर पर और स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर जितना काम होना था, वो सितंबर 2025 में ही पूरा कर चुके हैं. नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए. अब गेंद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पाले में है. हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल से पहले निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का समन्वय करने वाला विषय है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य है. अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना काम कब तक पूरा करता है, उसी पर आगे की प्रक्रिया निर्भर करेगी.
पढ़ें: हाईकोर्ट का आदेश: 31 दिसंबर तक परिसीमन कर 15 अप्रैल तक कराओ पंचायत और निकाय चुनाव
आयोग को करने हैं ये काम: सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने से पहले 'ट्रिपल टेस्ट' पूरा करना अनिवार्य किया है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत आयोग का OBC आबादी का साइंटिफिक सर्वे करना है. इसके बाद स्थानीय निकायों में OBC प्रतिनिधित्व का अध्ययन और डेटा तैयार करना है. फिर ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपनी है. जब तक ये रिपोर्ट तैयार नहीं होती, OBC आरक्षण तय नहीं हो सकता और चुनाव कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता.
निर्वाचन आयोग को करना काम :जैसे ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को वार्डों का आरक्षण निर्धारण (फाइनल लिस्ट), मतदाता सूची का पुनरीक्षण, चुनाव कार्यक्रम (नोटिफिकेशन) जारी करना और पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रशासनिक प्रबंधन करना होगा. निर्वाचन आयोग की तैयारी OBC रिपोर्ट पर टिकी हुई है.
ये बोले मंत्री: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अनुसार, सरकार की ओर से पूरी तैयारी होने के बावजूद चुनाव की तिथि तय करना अब उनकी भूमिका में नहीं है. ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव की घोषणा संभव नहीं है. ऐसे में सभी की नजरें राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिनके पूरा होते ही आगे की दिशा साफ हो पाएगी.