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कोर्ट के आदेश पर बोले मंत्री झाबर सिंह खर्रा, ...इसलिए अब तक नहीं निकाली लॉटरी

मंत्री झाबर सिंह खर्रा सरकार के स्तर पर चुनाव को लेकर जो भी कार्य होने थे, वह वर्ष 2025 में ही पूरे हो चुके थे.

Kharra, Devnani and others at foundation stone laying ceremony
शिलान्यास कार्यक्रम में खर्रा, देवनानी व अन्य (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 3:15 PM IST

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अजमेर: हाईकोर्ट के निकाय चुनाव को लेकर दिए गए फैसले को लेकर स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कोर्ट के फैसले की पालन करना निर्वाचन आयोग का काम है. राजस्थान सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करेगी. मंत्री खर्रा शनिवार को अजमेर दौरे पर थे. यहां उन्होंने पंचशील स्थित आधुनिक कन्वेंशन भवन और सभागार के कार्य का शिलान्यास कर शुभारंभ किया. उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे.

स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट से फैसले की प्रति ले और समीक्षा करके विधिक राय ले. साथ ही परिस्थितियों का अध्ययन करें. निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को करना है. इसमें राजस्थान सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर चुनाव को लेकर जो भी कार्य होने थे, वह वर्ष 2025 में ही पूरे हो चुके थे. मंत्री खर्रा ने बताया कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर लॉटरी इसलिए नहीं निकल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी ने आंकड़े अभी तक मुहैया नहीं करवाए है. इस कारण लॉटरी का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है. एसटी–एससी वर्ग का आरक्षण भी आबादी के अनुसार ही होता है. फिलहाल ओबीसी वर्ग के आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं.

चुनाव कराने को लेकर क्या बोले मंत्री, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पंचशील में अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से 28 करोड़ की लागत से बनने जा रहे आधुनिक कन्वेंशन भवन और सभागार के कार्य का शुभारंभ किया. मंत्री खर्रा ने अजमेर और किशनगढ़ में गौदाम के लिए भूमि आवंटन की योजना का भी शुभारंभ किया गया. उन्होंने कहा कि अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल के प्रयास से अजमेर शहर में कई विकास की योजनाओं पर काम चल रहा है. जल्द ही वह सभी विकास की योजनाएं धरातल पर नजर आएगी.

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