कोटा में UDH मंत्री खर्रा बोले- रिवर फ्रंट के ठेकेदारों से रिकवरी शुरू, पैसा नहीं दिया तो PDR एक्ट से होगी वसूली
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा-रिवरफ्रंट पर जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई संबंधित ठेकेदारों से की जाएगी.
Published : November 5, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 2:34 PM IST
कोटा: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली. मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि कोटा में भ्रष्टाचार की गंगोत्री पिछले कांग्रेस शासन में बही थी. रिवरफ्रंट पर 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए. गलत काम करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और अब उनसे रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पिछले शासन में भ्रष्टाचार का जितना विकास हुआ, हम उसके 0% पर हैं: मीडिया ने जब पूछा कि कोटा में पिछले शासन के बराबर विकास हुआ है क्या? तो इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार की इबारत लिख दी है. पिछले कालखंड में 2018 से 2023 के बीच भ्रष्टाचार का जितना विकास किया था, हम उसके 0% पर हैं. मीडिया ने जब सवाल किया कि भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पा रहा है. जांच रिपोर्ट भी नहीं आ रही है. तब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार संसार बना है, कमोबेश हर कालखंड में रहा है.
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रिवरफ्रंट घोटाले में ठेकेदारों से होगी वसूली: मीडिया ने जब पूछा कि कांग्रेस शासन के दौरान हुए घोटालों की जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई और न ही कार्रवाई हुई. इस सवाल पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि आज की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है.रिवरफ्रंट पर जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई संबंधित ठेकेदारों से की जाएगी. सिर्फ एक काम में ही 14 करोड़ रुपए के हिसाब की गणना चल रही है. सभी ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर वसूली के निर्देश दिए जा चुके हैं. अगर वसूली नहीं होती है तो मामला पब्लिक डिमांड रिकवरी के तहत तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा.
गलत काम करेगा तो परिणाम भुगतना पड़ेगा: उन्होंने एक बार फिर शिखर अग्रवाल दंपति पर निशाना साधते हुए कहा-जो गलत काम करेगा, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा. लंबे समय तक किसी का भी गलत काम छिपा नहीं रह सकता है. गलत काम सामने आते हैं और परिणाम भोगना पड़ता है. शिखर अग्रवाल दंपती ने भी जितनी गड़बड़ियां की हैं, उनकी जांच चल रही है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज है और आवश्यकता पड़ने पर उसके खिलाफ आगे भी गहन जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.
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15 करोड़ के दो कचरा निस्तारण केंद्र 3 महीने में चालू होंगे: मंत्री खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार में चार कचरा निस्तारण केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से दो ही चालू हो पाए हैं. 15 करोड़ की लागत से बने हुए दो केंद्र अभी तक भी चालू नहीं हुए हैं. इन्हें अगले 3 महीने में चालू करने के निर्देश दिए हैं. एक केंद्र दाढ़ देवी रोड पर उम्मेदगंज के नजदीक है. दूसरा स्टेशन रोड पर खेड़ली फाटक के पास जिंद बाबा के नजदीक है. शहरी क्षेत्र में सभी अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें खाली करवाने के निर्देश दिए हैं. एक भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमी काबिज नहीं होना चाहिए. अपने बेटे के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है. भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है.
भारत सरकार ने बेहतरीन काम किया है: मंत्री खर्रा ने कहा-भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा. नगर निकाय चुनाव में अर्धवार्षिक परीक्षा में शहरी क्षेत्र की जनता ने हमें प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता के साथ पास किया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं. हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि पिछले 34 महीने में समाज के हर वर्ग को राहत प्रदान की है. राजस्थान सरकार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने बेहतरीन काम किया है. उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी भाजपा को इस अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता के साथ पास करेगी, इसमें कोई शक नहीं है. इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, केडीए कमिश्नर बचनेश अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर ओपी मेहरा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.
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