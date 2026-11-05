ETV Bharat / state

कोटा में UDH मंत्री खर्रा बोले- रिवर फ्रंट के ठेकेदारों से रिकवरी शुरू, पैसा नहीं दिया तो PDR एक्ट से होगी वसूली

मीडिया से बात करते हुए यूडीएच मंत्री ( ETV Bharat Kota )

कोटा: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली. मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि कोटा में भ्रष्टाचार की गंगोत्री पिछले कांग्रेस शासन में बही थी. रिवरफ्रंट पर 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए. गलत काम करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और अब उनसे रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पिछले शासन में भ्रष्टाचार का जितना विकास हुआ, हम उसके 0% पर हैं: मीडिया ने जब पूछा कि कोटा में पिछले शासन के बराबर विकास हुआ है क्या? तो इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार की इबारत लिख दी है. पिछले कालखंड में 2018 से 2023 के बीच भ्रष्टाचार का जितना विकास किया था, हम उसके 0% पर हैं. मीडिया ने जब सवाल किया कि भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पा रहा है. जांच रिपोर्ट भी नहीं आ रही है. तब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार संसार बना है, कमोबेश हर कालखंड में रहा है.