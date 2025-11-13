ETV Bharat / state

खाद-बीज को लेकर सियासी जंग, मंत्री खर्रा बोले- गहलोत को कालाबाजारियों की चिंता क्यों?

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रा ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में एक तरफ कई जिलों से किसानों के लिए खाद-बीज की कम उपलब्धता को लेकर खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं किसानों पर सियासी पारा भी गर्म है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को खाद-बीज और बिजली-पानी की उपलब्धता नहीं होने को लेकर सवाल उठाए थे. पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से नकली खाद-बीज पर की गई कार्रवाई पर भी निशाना साधा था. अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गहलोत के बयान पर तीखा पलटवार किया है. खर्रा ने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत अब भी अपने शासनकाल की छाया से बाहर नहीं निकले हैं. जो आरोप वे भजन लाल सरकार पर लगा रहे हैं, उस तरह की हालत उनकी सरकार के समय अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थीं, लेकिन इस सरकार में किसी भी जिले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से खाद बीज की फैक्ट्रियों व दुकानों पर की जा रही छापामारी का बचाव करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि यदि कोई राजनेता किसानों के हितों के लिए काम करता है तो गहलोत उसे संदेह के घेरे में क्यों लेते हैं?. पढ़ें: एकीकरण पर रार: यूडीएच मंत्री खर्रा बोले - राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस सरकार ने किए थे नगर निगमों के टुकड़े गहलोत सरकार में आधे बिजली घर बंद रहते थे: यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के समय राजस्थान के पचास फीसदी बिजली ताप घर अपनी क्षमता के 50% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे. इसमें भी सामान्यतः हर ताप घर से हर महीने खबरें आती थीं कि कोयले की कमी है, लेकिन भजनलाल सरकार के 20 माह के अब तक के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन में अभूतपूर्व काम हुआ है. सभी तापघर उत्पादन क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं. वर्तमान में 80 से 90 फीसदी तापघर बिजली उत्पादन कर रहे हैं. इसी प्रकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान इतिहास रचने वाला है. वर्ष 2027 तक किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिलने लग जाएगी. सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है.