खाद-बीज को लेकर सियासी जंग, मंत्री खर्रा बोले- गहलोत को कालाबाजारियों की चिंता क्यों?
यूडीएच मंत्री खर्रा ने पूर्व सीएम गहलोत पर पलटवार किया. कहा- खाद-बीज की 90% आपूर्ति हो रही, छापेमारी पर सवाल उठाना संदेह पैदा करता है.
जयपुर: प्रदेश में एक तरफ कई जिलों से किसानों के लिए खाद-बीज की कम उपलब्धता को लेकर खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं किसानों पर सियासी पारा भी गर्म है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को खाद-बीज और बिजली-पानी की उपलब्धता नहीं होने को लेकर सवाल उठाए थे. पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ओर से नकली खाद-बीज पर की गई कार्रवाई पर भी निशाना साधा था. अब यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गहलोत के बयान पर तीखा पलटवार किया है.
खर्रा ने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत अब भी अपने शासनकाल की छाया से बाहर नहीं निकले हैं. जो आरोप वे भजन लाल सरकार पर लगा रहे हैं, उस तरह की हालत उनकी सरकार के समय अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थीं, लेकिन इस सरकार में किसी भी जिले में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से खाद बीज की फैक्ट्रियों व दुकानों पर की जा रही छापामारी का बचाव करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि यदि कोई राजनेता किसानों के हितों के लिए काम करता है तो गहलोत उसे संदेह के घेरे में क्यों लेते हैं?.
गहलोत सरकार में आधे बिजली घर बंद रहते थे: यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के समय राजस्थान के पचास फीसदी बिजली ताप घर अपनी क्षमता के 50% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे थे. इसमें भी सामान्यतः हर ताप घर से हर महीने खबरें आती थीं कि कोयले की कमी है, लेकिन भजनलाल सरकार के 20 माह के अब तक के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन में अभूतपूर्व काम हुआ है. सभी तापघर उत्पादन क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं. वर्तमान में 80 से 90 फीसदी तापघर बिजली उत्पादन कर रहे हैं. इसी प्रकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान इतिहास रचने वाला है. वर्ष 2027 तक किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिलने लग जाएगी. सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है.
खाद की 90 फीसदी उपलब्धता: खाद-बीज की किल्लत को लेकर लगे आरोपों पर मंत्री खर्रा ने कहा कि प्रदेश में इसकी कमी नहीं है, पूर्व सीएम गहलोत सिर्फ भ्रम फैलाने वाले बयान दे रहे हैं. खाद-बीज के लिए कांग्रेस सरकार में किसानों को परेशान होना पड़ता था, कई बार तो किसानों को पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ती थी. अब किसानों को आवश्यकता के अनुसार 90% खाद-बीज उपलब्ध हो रहा है. खाद—बीज की आपूर्ति में 5 से 10 फीसदी की कमी है, उसके लिए भी केंद्र सरकार से बात करके जल्द आपूर्ति की जाएगी. खर्रा ने कहा कि खाद बनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत होती थी, वह यूक्रेन से आता था, लेकिन वहां युद्ध के बने हालातों के चलते आयात में कमी आई और दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई. इस समस्या को भी जल्द दूर कर दिया जाएगा.
मिलावटखोरों पर कार्रवाई से क्यों है उन्हें तकलीफ: कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से नकली खाद व बीज फैक्ट्रियों पर की जा रही छापामार कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने सवाल उठाया था. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि सवाल ये है कि इस कार्रवाई से आखिर गहलोत के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इस कार्रवाई से कालाबाजारी करने वालों की परेशानी तो समझ में आती है, लेकिन किसी राजनेता को इस तरह के मिलावटखोरी और कालाबाजारी करने वालों को लेकर तकलीफ हो, यह कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है. कहीं ऐसा तो नहीं कि मिलावटखोरों को कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो.
गहलोत ने कहा था- किसान खून के आंसू रोने को मजबूर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा था कि राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों को बुवाई के समय बीज नहीं दे पाती, सिंचाई के समय बिजली व पानी नहीं दे पाती और फसल की बेहतर उपज के लिए डीएपी व यूरिया नहीं दे पा रही है. ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार से किसान पूरी तरह परेशान हो चुके हैं. मुख्यमंत्री दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं और कृषि मंत्री बिना किसी परिणाम वाली छापेमारी कर सुर्खियां बना रहे हैं, जबकि उन्हें बताना चाहिए कि छापेमारी के बाद कितने लोगों पर एफआईआर हुई और कितने लाइसेंस निरस्त हुए. इस गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं.