एकीकरण पर रार: यूडीएच मंत्री खर्रा बोले - राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस सरकार ने किए थे नगर निगमों के टुकड़े

नगरीय विकास मंत्री खर्रा ने नगर निगमों को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया.

झाबरसिंह खर्रा , स्वायत्त शासन मंत्री
November 12, 2025

जयपुर: प्रदेश में नगर निगमों को लेकर सियासी बयानबाजी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज ​हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समेत कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पलटवार किया. खर्रा ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने तीन नगर निगमों को राजनीतिक लाभ के लिए दो-दो नगर निगमों में विभाजित किया. अब भाजपा सरकार के सुशासन से विपक्ष बौखला गया है.

राजनीतिक लाभ के लिए किए टुकड़े : नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य के नगर निगमों को लेकर कांग्रेस नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. कांग्रेस ने अपने शासन में सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए निगमों के टुकड़े किए थे. अन्य राज्य की महा नगरपालिकाओं के सटीक उदाहरण और तथ्य रखते राज्य सरकार ने उचित फैसला लिया है. राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को राजनीतिक लाभ और कुछ लोगों की इच्छापूर्ति के लिए दो-दो निगमों में बांटा, जिनका औचित्य नहीं था. खर्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से लगता है कि कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक हितों पर गहरी चोट लगी है. इससे बौखलाए कांग्रेसी नेता जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि उनका कुत्सित प्रयास सफल नहीं होगा. जनता जागरूक है.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कांग्रेस पर पलटवार (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें:तीन शहरों के दो-दो नगर निगम फिर एक करने पर भड़के गहलोत, बोले-राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला

बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी: मंत्री खर्रा ने कहा कि सरकार विकसित और आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे बौखलाया विपक्ष अनर्गल बयानबाजी कर रहा है. अभी जयपुर की आबादी लगभग 40 लाख, कोटा की 2025 में अनुमानित जनसंख्या 14 या 14.50 लाख और 2025 में जोधपुर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 15 लाख के आसपास है, जबकि 1883 में स्थापित भारत की सबसे पुरानी मुंबई महा नगरपालिका का क्षेत्रफल 480 वर्ग किमी से अधिक है और जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ से अधिक है, वहां भी केवल 227 पार्षद और 5 मनोनीत पार्षद वृहत् मुंबई का शहरी प्रशासन संभालते हैं. मुंबई भारत की सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति वाली नगर पालिका है. इसी प्रकार 1876 में स्थापित कलकत्ता महा नगरपालिका का क्षेत्रफल 206 वर्ग किमी से अधिक है. वहां 144 पार्षद कलकत्ता महानगर पालिका का प्रशासन संभाल रहे हैं. दिल्ली लगभग 3.5 करोड़ आबादी वाली महा नगरपालिका है. एक समय में दिल्ली को भी दो नगर पालिका में बांटा था, लेकिन परिणाम सही नहीं मिलने पर दोनों पालिकाओं का पुनर्गठन कर दिल्ली महा नगरपालिका बना दी गई.

पढ़ें: नगर निगम उत्तर बना इतिहास, निवर्तमान मेयर देवड़ा बोलीं- जनप्रतिनिधि कम होने से जनता की बढ़ेंगी परेशानियां

कांग्रेस ने लगाए थे आरोप: नगर निगमों के विलय पर गहलोत, धारीवाल समेत कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया. गहलोत ने अदूरदर्शी एवं राजनीतिक स्वार्थ से लिया फैसला बताया था.

