कोटा में बोले UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा: नहीं खुल पाएगा विश्व के सबसे बड़ा घंटा, खंडहर की तरह ही देख पाएंगे

कोटा: प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा गुरुवार रात कोटा दौरे पर पहुंचे. उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट परियोजना के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि विश्व का सबसे बड़ा घंटा अब नहीं खुल पाएगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में विशेषज्ञों से हुई चर्चा में यह सामने आया है कि इसे सुरक्षित रूप से खोलने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं मिल रहा है. ऐसे में इसे खंडहर के रूप में ही देखना पड़ेगा.

मंत्री खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिवर फ्रंट परियोजना नुकसान में चल रही है और इसकी जांच भी लंबित है. रिवरफ्रंट का प्रमुख आकर्षण यह विशाल घंटा होना था. खर्रा ने कहा कि उन्होंने विशेषज्ञों से घंटा खुलवाने को लेकर बात की, लेकिन ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं मिल रहा जो इसे सही-सलामत खोल सके. लगता है इसे खंडहर के रूप में ही देखना होगा. जब उनसे जिम्मेदारी के सवाल पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदार उस समय के कर्ताधर्ता हैं, जिन्होंने लोकार्पण में जल्दबाजी की. इस लापरवाही के मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस कार्रवाई से कोई विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा है.

सर्किट हाउस में विधायक संदीप शर्मा और जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया. मंत्री ने बताया कि वे शुक्रवार को शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने के बाद झालावाड़ के कार्यक्रम में शामिल होंगे. तत्पश्चात भोपाल में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्र के शहरी विकास मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे.