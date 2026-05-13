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यूडीएच मंत्री खर्रा का आरोप, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने निकायों को किया आर्थिक रूप से बर्बाद

खर्रा बोले-पिछली सरकार ने नगर निकायों के वार्षिक बजट से तीन से चार गुना अधिक राशि के कार्यों की निविदाएं जारी कर वित्तीय कुप्रबंधन किया.

Minister Kharra and others at a program in Jhunjhunu
झुंझुनू में एक कार्यक्रम में मंत्री खर्रा व अन्य (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 3:44 PM IST

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झुंझुनू : स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर नगर निकायों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया. खर्रा ने कहा कि कांग्रेस राज में वर्ष 2018 से 2023 के बीच नगर निकायों की बेशकीमती संपत्तियों को औने-पौने दामों में चहेते लोगों को आवंटित किया गया और निकायों की निजी आय के स्रोत भी खत्म कर दिए गए.

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को यहां एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछली सरकार ने नगर निकायों के वार्षिक बजट से तीन से चार गुना अधिक राशि के कार्यों की निविदाएं जारी कर वित्तीय कुप्रबंधन किया. इसके चलते आज अधिकांश निकाय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं.

यूडीएच मंत्री खर्रा बोले... (ETV Bharat Jhunjhunu)

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अर्बन चैलेंज फंड से मिलेगी राहत: स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने बताया कि अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ‘अर्बन चैलेंज फंड’ योजना से निकायों को आर्थिक राहत देने की तैयारी कर रही हैं. योजना के तहत कुल कार्ययोजना का 25 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार, 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी. शेष 50 प्रतिशत राशि HUDCO के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ दो दौर की बैठकें हो चुकी हैं. अगस्त तक योजना को अंतिम रूप देकर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है.

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UDH MINISTER JHABAR SINGH KHARRA
ACCUSED THE PREVIOUS CONGRESS GOVT
RELIEF FROM URBAN CHALLENGE FUND
निकायों की निजी आय के स्रोत खत्म
URBAN CHALLENGE FUND

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