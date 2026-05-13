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यूडीएच मंत्री खर्रा का आरोप, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने निकायों को किया आर्थिक रूप से बर्बाद

झुंझुनू में एक कार्यक्रम में मंत्री खर्रा व अन्य ( ETV Bharat Jhunjhunu )