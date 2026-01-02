ETV Bharat / state

कोटा के उद्धव गुप्ता को मिला 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज, IIT गुवाहाटी से हुआ कैंपस प्लेसमेंट

IIT गुवाहाटी से बीटेक कर रहे उद्धव गुप्ता को मल्टीनेशनल कंपनी डेटाब्रिक्स ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना पैकेज दिया है.

उद्धव गुप्ता
उद्धव गुप्ता (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
कोटा: मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मशहूर कोटा शहर एक बार फिर सुर्खियों में है. यहां के रहने वाले उद्धव गुप्ता ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी डेटाब्रिक्स ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के सालाना पैकेज पर हायर किया है. उद्धव ने कोटा से ही कोचिंग लेकर आईआईटी एंट्रेंस क्रैक किया और आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक कर रहे हैं. उनका कैंपस प्लेसमेंट इसी संस्थान से हुआ है.

रिसर्च फील्ड में काम करने की इच्छा: उद्धव ने बताया कि उनका बीटेक कोर्स जुलाई 2026 में पूरा होगा. इसके बाद ही वे बैंगलुरु में कंपनी जॉइन करेंगे. यहां उनका काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डाटा साइंस से जुड़ा होगा. उद्धव की योजना है कि पहले 2 साल कंपनी में जॉब करके व्यावहारिक अनुभव हासिल करेंगे. उसके बाद अमेरिका के किसी प्रतिष्ठित संस्थान से मास्टर्स की डिग्री लेंगे. वे आगे रिसर्च फील्ड में भी काम करने के इच्छुक हैं.

IIT गुवाहाटी में मिला एडमिशन: उद्धव की सफलता की कहानी प्रेरणादायक है. वे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (KVPY) में 2021 और 2022 में चयनित हुए थे. इस सफलता से उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बैंगलोर में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उनकी प्राथमिकता आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना था, इसलिए उन्होंने JEE मेन और एडवांस्ड पर फोकस किया. 2022 में 12वीं के साथ ही पहले प्रयास में JEE मेन में 371 रैंक और JEE एडवांस्ड में 514 रैंक हासिल की. इसी आधार पर आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया.

JEE एडवांस्ड में टारेगट: उद्धव ने अपना टारगेट शुरू से ही क्लियर रखा था. वे कहते हैं, "मैं JEE एडवांस्ड में 500 के आसपास रैंक लाना चाहता था. क्लास 9 से ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी थी." उनकी स्कूलिंग कोटा के एक कान्वेंट स्कूल में हुई है. कोटा जैसे शहर में जहां लाखों स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटरों में दिन-रात पढ़ते हैं, उद्धव ने अपनी डिसिप्लिन और फोकस से यह मुकाम पाया.

मां को दिया श्रेय: उद्धव के परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया. उनके पिता मनोज प्रकाश गुप्ता कोटा के डडवाड़ा इलाके में रहते हैं और कोटा DRM ऑफिस के VIP सेल में रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं. उद्धव अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां श्रद्धा गुप्ता को देते हैं. वे कहते हैं, "मां ने हमेशा मोटिवेट किया और घर का माहौल ऐसा रखा कि पढ़ाई पर फोकस रह सके." उनकी छोटी बहन उदिता भी आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रही है और उद्धव से प्रेरणा लेती है.

