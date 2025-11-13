ETV Bharat / state

'महागठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में अंडरकरंट, फेल होंगे सारे एग्जीट पोल', बोले उदयनारायण चौधरी

राजद नेता उदयनारायण चौधरी ने दावा किया है कि महागठबंधन के पक्ष में पूरे बिहार में अंडरकरंट है और राजद की भारी जीत होगी.

Bihar Election 2025
उदयनारायण चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमुई: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से ठीक एक दिन पहले राजद के वरिष्ठ नेता और जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार उदयनारायण चौधरी ने बड़ा दावा किया है. पूर्व स्पीकर चौधरी ने कहा कि जनता का 'अंडरकरंट' महागठबंधन के पक्ष में है और 14 नवंबर को परिणाम आने पर पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी. उन्होंने एग्जिट पोल को फेक प्रचार बताया.

एग्जिट पोल फेल हो जाएगा: उदयनारायण चौधरी ने मीडिया से बातचीत में जोर देकर कहा कि जमुई जिले की सभी चार विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है. "जनता ने जो समर्थन दिया है, वह रुझानों से कहीं ज्यादा मजबूत है. अंडरकरंट है, जो परिणामों में दिखेगा."

उदयनारायण चौधरी (ETV Bharat)

"एग्जिट पोल फेल होगा. जनता की मीडिया का फैसला 14 नवंबर को आएगा. भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी. 16 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे."- उदयनारायण चौधरी, राजद नेता

लगाए गंभीर आरोप: उदयनारायण चौधरी ने चुनाव प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों को विश्वास में नहीं ले रहे. उन्होंने कहा, "शाम के समय हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं. मतगणना स्थल पर ढंकी हुई गाड़ियां जा रही हैं." उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान देश के गृहमंत्री अमित शाह पटना में डेरा डाले हुए थे. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के पास पूरे देश का काम होता है, फिर वे पटना में क्यों थे? यही नहीं जहां वे जाते थे वहां के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए जाते थे. ऐसा क्यों किया गया.

BIHAR ELECTION 2025
उदयनारायण चौधरी (ETV Bharat)

जमुई में चारों सीटों पर दावा: राजद नेता ने जमुई की चारों सीटों- सिकंदरा, जमुई, चकाई और झाझा पर महागठबंधन की जीत का दावा दोहराया. उन्होंने कहा, "मोदी मीडिया फेक एग्जिट पोल दिखा रहा है, लेकिन जब जनता का समर्थन मतगणना के बाद खुलेगा, तो सारे फेक पोल ध्वस्त हो जाएंगे." उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे धैर्य रखें और परिणामों का इंतजार करें. "अंडरकरंट इतना मजबूत है कि कोई इसे रोक नहीं सकता."

ये भी पढ़ें:

चिराग-मांझी-कुशवाहा, ओवैसी और मुकेश सहनी.. उम्मीदवारों से ज्यादा इन नेताओं की साख दांव पर!

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

TAGGED:

UDAY NARAYAN CHOUDHARY
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम
BIHAR EXIT POLLS
उदयनारायण चौधरी
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.