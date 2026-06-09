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देवघर पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा

अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा.

Uday Bhanu Chib in Deoghar
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 3:31 PM IST

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देवघर: अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब मंगलवार को देवघर पहुंचे. उनके आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवघर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया. ढोल-नगाड़ों, कांग्रेस झंडों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका अभिनंदन किया गया. कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की.

पेपर लीक को लेकर चिंता जताई

एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उदय भानु चिब ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को गंभीर चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं में निराशा का माहौल बन गया है. उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है.

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का बयान (ETV Bharat)

युवाओं से संवाद करना मुख्य उद्देश्य

उदय भानु चिब ने कहा कि झारखंड दौरे का मुख्य उद्देश्य युवाओं से सीधा संवाद करना और उनके मुद्दों को मजबूती से उठाना है. कांग्रेस केंद्र सरकार पर शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों को लेकर दबाव बनाएगी तथा जवाबदेही तय करने की मांग करेगी.

कांग्रेस की बढ़ती ताकत का दावा

उदय भानु चिब ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के 100 सांसद हैं और देश के चार राज्यों में पार्टी की सरकार है. इससे साफ है कि देश की जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है.

भाजपा पर हमला

युवा कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कई जगह सहयोगी दलों के सहारे सत्ता में बनी हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने में पूरी तरह विफल रही है. कांग्रेस युवाओं के रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी.

आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत: भानु चिब

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस देशभर में और अधिक मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि युवा अब अपने भविष्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर जागरूक हो चुके हैं.

राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत में उदय प्रकाश, दिनेश मंडल, दिनेशानंद झा सहित राज्य भर से आए कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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