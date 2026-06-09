ETV Bharat / state

देवघर पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ( ETV Bharat )

देवघर: अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब मंगलवार को देवघर पहुंचे. उनके आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवघर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया. ढोल-नगाड़ों, कांग्रेस झंडों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका अभिनंदन किया गया. कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की.

पेपर लीक को लेकर चिंता जताई

एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उदय भानु चिब ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को गंभीर चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं में निराशा का माहौल बन गया है. उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है.

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का बयान (ETV Bharat)

युवाओं से संवाद करना मुख्य उद्देश्य

उदय भानु चिब ने कहा कि झारखंड दौरे का मुख्य उद्देश्य युवाओं से सीधा संवाद करना और उनके मुद्दों को मजबूती से उठाना है. कांग्रेस केंद्र सरकार पर शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों को लेकर दबाव बनाएगी तथा जवाबदेही तय करने की मांग करेगी.

कांग्रेस की बढ़ती ताकत का दावा

उदय भानु चिब ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस के 100 सांसद हैं और देश के चार राज्यों में पार्टी की सरकार है. इससे साफ है कि देश की जनता का कांग्रेस के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है.