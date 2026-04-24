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मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने उदंती टाइगर रिजर्व का नया मॉडल, फायर और वाटर वॉचर्स से सुरक्षित हुए 120 गांव

फायर और वाटर वॉचर्स से सुरक्षित हुए 120 गांव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने और जल स्रोतों के सूखने से भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा और हाथी जैसे वन्यजीव गांवों की ओर रुख करते हैं, जिससे संघर्ष की आशंका बढ़ जाती है. इस स्थिति से निपटने के लिए USTR ने जमीनी स्तर पर रणनीति लागू की है.

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने उदंती टाइगर रिजर्व का नया मॉडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व (USTR) ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए एक प्रभावी और संतुलित मॉडल विकसित किया है. रिजर्व के सभी 143 फॉरेस्ट बीट में ‘फायर वॉचर्स’ और ‘वॉटर वॉचर्स’ की तैनाती कर वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सुरक्षा को मजबूत किया गया है. इस पहल का लाभ कोर और बफर क्षेत्र के करीब 120 गांवों को मिल रहा है.

टाइगर रिजर्व में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने का मॉडल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फायर वॉचर्स की सतर्क निगरानी

फायर वॉचर्स टीम नियमित गश्त के साथ थर्मल ड्रोन के जरिए जंगल की निगरानी कर रही है. उनकी सक्रियता के चलते आग लगाने के मामलों में 23 लोगों को पकड़ा गया, जिससे जंगल में आग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है.

क्या है फायर वॉचर्स और वाटर वॉचर्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वॉटर वॉचर्स ने बनाया जल नेटवर्क

वन्यजीवों को जंगल के भीतर ही पानी उपलब्ध कराने के लिए 750 से अधिक ‘झिरिया’ (छोटे जल स्रोत) बनाए गए हैं. साथ ही 26 सौर ऊर्जा से संचालित पंप भी लगाए गए हैं. इससे वन्यजीवों का जंगल से बाहर आना काफी हद तक कम हुआ है.

फायर और वॉटर वॉचर्स की संयुक्त रणनीति ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को काफी हद तक नियंत्रित किया है. हमारा प्रयास है कि वन्यजीवों को जंगल के भीतर ही सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर न जाएं. यह मॉडल संरक्षण और समुदाय दोनों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है- वरुण जैन, उप निदेशक

अवैध शिकार पर सख्ती, तकनीक का सहारा

एंटी-पोचिंग टीम ने अंतरराज्यीय शिकार गिरोहों पर कार्रवाई कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है. सैटेलाइट आधारित मॉनिटरिंग से सूखते जल स्रोतों और आग की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही है.

फायर और वाटर वॉचर्स से सुरक्षित हुए 120 गांव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीन साल में कोई हताहत नहीं, बड़ी उपलब्धि

इन समन्वित प्रयासों का असर यह रहा कि पिछले तीन गर्मी सीजन में मानव या वन्यजीव हताहत का एक भी मामला सामने नहीं आया। यह उपलब्धि तब और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब इसी समय स्थानीय लोग महुआ, साल बीज, चिरौंजी और तेंदूपत्ता संग्रह के लिए जंगलों में जाते हैं.

वन्यजीवों को जंगल के भीतर ही पानी उपलब्ध कराने की पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानवरों के लिए 750 से अधिक ‘झिरिया’ (छोटे जल स्रोत) बनाए गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

USTR का यह मॉडल न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि देश के अन्य संवेदनशील वन क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल बनकर उभरा है, जहां संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन कायम करना सबसे बड़ी चुनौती होती है.