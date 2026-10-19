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धमतरी के करका वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई और अतिक्रमण, कर्नाटक के डॉक्टर करेंगे चोटिल पेड़ों का इलाज

करका वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई और अतिक्रमण ( Etv Bharat )

धमतरी : उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका वन क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध कटाई ने जंगलों के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. कभी घने जंगलों से इस इलाके में बीते एक दशक के दौरान वनभूमि पर कब्जे का दायरा तेजी से बढ़ा. सैटेलाइट इमेजरी के तुलनात्मक अध्ययन में वर्ष 2016 में 22 हेक्टेयर में फैला अतिक्रमण वर्ष 2026 तक बढ़कर 102.47 हेक्टेयर तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है.

वन विभाग की बढ़ी चिंता