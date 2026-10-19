धमतरी के करका वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई और अतिक्रमण, कर्नाटक के डॉक्टर करेंगे चोटिल पेड़ों का इलाज
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका वन क्षेत्र में पेड़ों का इलाज कर्नाटक के डॉक्टर करेंगे.इन पेड़ों को तस्करों ने नुकसान पहुंचाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 7:02 PM IST
धमतरी : उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका वन क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध कटाई ने जंगलों के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. कभी घने जंगलों से इस इलाके में बीते एक दशक के दौरान वनभूमि पर कब्जे का दायरा तेजी से बढ़ा. सैटेलाइट इमेजरी के तुलनात्मक अध्ययन में वर्ष 2016 में 22 हेक्टेयर में फैला अतिक्रमण वर्ष 2026 तक बढ़कर 102.47 हेक्टेयर तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है.
वन विभाग की बढ़ी चिंता
पेड़ों को काटने के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाकर सुखाने की कोशिशों ने भी वन विभाग की चिंता बढ़ाई है. अब क्षतिग्रस्त पेड़ों को बचाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से उनका उपचार किया जाएगा. उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जंगलों को फिर से हरा-भरा बनाने और प्रभावित पेड़ों को नया जीवन देने के लिए विशेष पहल की है. इसके तहत कर्नाटक के प्रसिद्ध ट्री डॉक्टर डॉ. विजय निशांत और उनकी संस्था का सहयोग लिया जा रहा है. डॉक्टर के 22 से 29 अक्टूबर तक उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व पहुंचने का कार्यक्रम है. इस दौरान विशेषज्ञ प्रभावित पेड़ों की स्थिति का आकलन कर उनके उपचार और संरक्षण में सहयोग करेंगे.
सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली जंगलों को हुए नुकसान की पोल
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि अरसीकन्हार रेंज के अंतर्गत करका वन क्षेत्र में अवैध कटाई की जानकारी मिलने के बाद सैटेलाइट इमेजरी मंगाकर अध्ययन कराया गया. वर्ष 2016 की तस्वीरों में यह क्षेत्र घने और हरे-भरे जंगलों से ढका दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण का विस्तार सामने आया.
तुलनात्मक अध्ययन में वर्ष 2016 के 22 हेक्टेयर के मुकाबले वर्ष 2026 में अतिक्रमण का क्षेत्रफल 102.47 हेक्टेयर तक पहुंचने की जानकारी मिली है. इस तरह दस साल में अतिक्रमण का दायरा चार गुने से भी अधिक हो गया. वन विभाग ने अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित की है.पेड़ों को सुखाकर मारने की कोशिश वन क्षेत्र में केवल पेड़ों की कटाई ही नहीं, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे सुखाकर खत्म करने की कोशिशें भी सामने आई हैं- वरुण जैन, उपनिदेशक, USTR
नुकसान पहुंचाए गए पेड़ों का इलाज
उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया, कुछ अतिक्रमणकारियों ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर सुखाने का प्रयास किया है. हाल ही में कुछ पेड़ों के तनों पर गर्डलिंग यानी छाल के चारों ओर घाव बनाकर उनके प्राकृतिक विकास को बाधित करने के मामले भी सामने आए हैं. इस तरीके से पेड़ों के भीतर पोषक तत्वों का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और वे धीरे-धीरे सूख सकते हैं. ऐसे पेड़ों को बचाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है. पेड़ों को नुकसान पहुंचने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ देने के बजाय अब उनकी स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कर उपचार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.
अब चोटिल पेड़ों की होगी वैज्ञानिक सर्जरी
करका वन क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पेड़ों को बचाने के लिए वन विभाग ने कर्नाटक के ट्री डॉक्टर डॉ. विजय निशांत की विशेषज्ञता लेने का फैसला किया है. वे 22 से 29 अक्टूबर तक टाइगर रिजर्व के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान प्रभावित पेड़ों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति के अनुसार उपचार और संरक्षण के उपायों में सहयोग करेंगे.इस पहल का उद्देश्य उन पेड़ों को बचाना है, जिनकी जड़ें, तने या छाल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उनके जीवित रहने की संभावना है. विशेषज्ञों की मदद से उपचार की उपयुक्त तकनीक तय करने के साथ पेड़ों की स्थिति पर आगे भी निगरानी रखने की जरूरत होगी. इससे वन विभाग को भविष्य में ऐसे मामलों में अधिक प्रभावी संरक्षण उपाय अपनाने में मदद मिल सकती है.
वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बचाने की चुनौती
करका वन क्षेत्र का महत्व केवल पेड़ों और हरियाली तक सीमित नहीं है. यह इलाका महानदी कैचमेंट क्षेत्र, महानदी के उद्गम स्थल और वन्यजीवों के आवागमन से जुड़े कॉरिडोर के लिहाज से भी अहम है. जंगलों के घटने से प्राकृतिक आवास और वन पारिस्थितिकी पर असर पड़ने की आशंका रहती है. उपनिदेशक वरुण जैन के मुताबिक विभाग का प्रयास प्रभावित वन क्षेत्र को फिर से पुनर्जीवित करना है. इसके लिए अतिक्रमण पर नियंत्रण, क्षतिग्रस्त पेड़ों का उपचार और जंगलों की नियमित निगरानी पर एक साथ काम करना होगा.करका में बढ़ता अतिक्रमण जंगलों के सामने खड़ी चुनौती की तस्वीर पेश करता है.
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