बरसात आते ही टापू में बदल जाता है गांव, प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है संपर्क
लातेहार के उदालखाड़ गांव पुल न होने के कारण बरसात के दिनों में टापू बन जाता है. विधायक ने पुल बनाने का आश्वासन दिया है.
Published : June 23, 2026 at 5:16 PM IST
लातेहार: सरकार द्वारा गांव-गांव तक विकास योजना पहुंचाने के तमाम प्रकार के दावे तो किए जाते हैं. लेकिन लातेहार जिले में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास योजनाओं से वंचित हैं. जिले के महुआडांड़ प्रखंड अंतर्गत उदालखाड़ गांव ऐसा ही एक गांव है, जो आज भी विकास योजनाओं का इंतजार कर रहा है. बरसात आते ही यह गांव पूरी तरह टापू में बदल जाता है.
दरअसल महुआडांड़ प्रखंड मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदालखाड़ गांव तक पहुंचने के लिए आजतक ना तो पक्की सड़क बन पाई और ना ही नदी में पुल बन पाया है. गर्मी के दिनों में तो किसी प्रकार यहां के लोग प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं. लेकिन बरसात आने के बाद पूरा गांव टापू में बदल जाता है. पानी से भरा रास्ता उदालखाड़ के अलावे तीन अन्य गांवों तक जाता है.
पुल नहीं बनने से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी
ग्रामीणों के अनुसार नदी में पुल नहीं बन पाने के कारण बरसात के दिनों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. लगभग 1000 लोग बरसात के दिनों में पूरी तरह गांव में कैद हो जाते हैं. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि बरसाती नदी होने के कारण बरसात के दिनों में पानी का बहाव काफी तेज हो जाता है. इस कारण गांव तक गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है. गांव तक मोटरसाइकिल भी लाना मुश्किल हो जाता है.
कई बार की गई मांग पर नहीं हुई सुनवाई
स्थानीय ग्रामीण प्रेमचंद लकड़ा ने बताया कि गांव तक सड़क और पुल बनाने की मांग को लेकर कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया. उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में गांव के बच्चे स्कूल जाने से भी वंचित हो जाते हैं. प्रखंड मुख्यालय मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहां के बच्चे पढ़ाई करने के लिए महुआडांड़ जाते हैं.
बरसात के दिनों रास्ते में भर जाता है कीचड़
ग्रामीणों ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे या स्थानीय लोग महुआडांड़ गए हो और जोरदार बारिश हो जाए तो सभी लोग दूसरी ओर ही फंस जाते हैं. बाद में जब नदी का पानी कम होता है तो लोग गांव पहुंचते हैं. वहीं स्थानीय ग्रामीण राम यादव बताते हैं कि गांव तक जाने के लिए आज तक सड़क नहीं बनी है. बरसात के दिनों में पूरा रास्ता कीचड़ से भरा रहता है. इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है.
जल्द ही बनेगा पुल और रास्ता: विधायक
इधर इस संबंध में विधायक रामचंद्र सिंह से ईटीवी भारत की टीम ने संपर्क किया. उन्होंने कहा कि गांव की समस्या के समाधान के लिए पहल आरंभ कर दी गई है. गांव तक पहुंचने के लिए नदी पर पुल और पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है. संभावना है कि जल्द ही दोनों योजना का काम आरंभ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई अन्य योजनाओं की स्वीकृति का प्रस्ताव भी उनके द्वारा भेजा गया है. उनका प्रयास है कि क्षेत्र का एक भी ऐसा गांव न हो जहां सड़क की समस्या हो.
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