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दोहरी मार: भीषण गर्मी और पश्चिम एशिया तनाव, उदयपुर में होटल-बोटिंग-हस्तशिल्प सब जगह सन्नाटा

होटल व्यवसायियों का कहना है कि फिलहाल सिर्फ पहले से बुकिंग कराने वाले पर्यटक ही उदयपुर पहुंच रहे हैं. ईटीवी भारत की टीम ने शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा किया. दोपहर करीब 12 बजे जब टीम फतेहसागर झील पहुंची, तो वहां सामान्य दिनों जैसी चहल-पहल पूरी तरह गायब नज़र आई. बोटिंग पॉइंट पर नावें खाली खड़ी थीं, जबकि घोड़ा और ऊंट संचालक घंटों तक पर्यटकों का इंतजार करते दिखे. दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पूरा क्षेत्र लगभग सुनसान रहा. फतेहसागर झील के पास स्थित मुंबईया बाजार भी वीरान नजर आया. पर्यटन से जुड़े हर सेक्टर में 50 से 60 फीसदी गिरावट देखी जा रही है. पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण दिन के समय पर्यटक बाहर निकलने से बच रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा असर झीलों और खुले पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रहा है. उदयपुर होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस समय शहर में टूरिस्ट न के बराबर हैं. ज्यादातर होटलों के कमरे खाली पड़े हैं और नई बुकिंग्स लगातार घट रही हैं. उन्होंने कहा कि अभी स्कूलों की छुट्टियां पूरी तरह शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए घरेलू पर्यटकों की संख्या भी बेहद कम है.

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों भीषण गर्मी और अंतरराष्ट्रीय तनाव के दोहरे असर से जूझ रही है. शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. होटल इंडस्ट्री से लेकर बोटिंग, घोड़ा-ऊंट सवारी और छोटे कारोबारियों तक सभी पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. शहर के बड़े होटल पिछले साल के मुकाबले 40 से 60 फीसदी तक खाली पड़े हैं. नई बुकिंग्स में भारी गिरावट आई है.

पश्चिम एशिया के तनाव का असर: टूरिस्ट गाइड हनुमत सिंह राणावत ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर विदेश यात्राओं पर भी पड़ा है. कई लोग अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा रहे हैं. ट्रेवल एजेंसियों के सामने रिफंड को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. होटल व्यवसायी राहुल ने बताया कि इस बार गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. लोग गर्म प्रदेशों की बजाय ठंडे पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दे रहे हैं. इस समय उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, कश्मीर और अन्य हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की संख्या ज्यादा है. राजस्थान के ट्रायंगल टूर पैकेज में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं. उदयपुर हर साल अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आने वाले विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा शहर माना जाता है. वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं.

गर्मी से बेहाल पर्यटन. (ETV Bharat Udaipur)

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सहेलियों की बाड़ी में राजस्थानी ड्रेस स्टूडियो संचालित करने वाले विनोद ने बताया कि गर्मी के बावजूद यहां पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है. परिवार और युवा राजस्थानी ड्रेस पहनकर फोटो और वीडियो शूट करवाना पसंद कर रहे हैं. उनका कहना है कि हरियाली और छांव होने के कारण यहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलती है, लेकिन अब चुनिंदा लोग ही यहां पहुंच रहे हैं. विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की संख्या घटने से होटल व्यवसाय, ट्रेवल एजेंसियां, टैक्सी संचालक और हस्तशिल्प कारोबार प्रभावित हो रहे हैं. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान के कारण दिन के समय घूमना मुश्किल हो रहा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक तनाव का असर विदेशी यात्राओं पर पड़ रहा है.

नाव में नहीं है पर्यटक (ETV Bharat Udaipur)

सूने हुए पर्यटक स्थल: भीषण गर्मी का असर उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर साफ दिखाई दे रहा है. पिछोला झील, सज्जनगढ़ जैसे स्थलों पर पर्यटकों की संख्या काफी कम है. दोपहर के समय जहां हमेशा चहल-पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है. बोटिंग पॉइंट, फोटो शूट स्थल और स्थानीय बाजार भी सूने हैं. तेज गर्मी के कारण पर्यटक दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं. इस मंदी के बीच वेडिंग टूरिज्म ही फिलहाल सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है. डेस्टिनेशन वेडिंग्स के चलते कुछ होटलों में गतिविधियां बनी हुई हैं. होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने और मौसम में बदलाव के बाद पर्यटन कारोबार में फिर तेजी लौट सकती है.