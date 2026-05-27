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उदयपुर: अब घर बैठे होगा किडनी डायलिसिस, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में CAPD तकनीक शुरू

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग ने किडनी रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. विभाग ने पहली बार कॉन्टिनुअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस (सीएपीडी) तकनीक को सफलतापूर्वक लागू किया है. इस नई सुविधा से गंभीर किडनी मरीजों को बार-बार अस्पताल आने, लंबी प्रतीक्षा और भारी खर्च की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अब मरीज घर पर स्वयं या परिवार की मदद से डायलिसिस कर सकेंगे.

मरीज के पेट में विशेष कैथेटर: नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. पंकज बेनीवाल ने बताया कि सीएपीडी एक आधुनिक डायलिसिस पद्धति है. इसमें मरीज के पेट में विशेष कैथेटर लगाया जाता है, जिसके जरिए डायलिसिस द्रव शरीर में पहुंचाया जाता है. यह द्रव विषैले तत्वों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है. उचित प्रशिक्षण के बाद मरीज इसे घर पर सुरक्षित रूप से कर सकता है. यह तकनीक खासतौर पर उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जिनका हेमोडायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर बार-बार गिर जाता है, नसों में डायलिसिस एक्सेस बनाना मुश्किल होता है या जो गंभीर हृदय रोग से पीड़ित हैं. दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और बच्चों के लिए भी यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी.

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