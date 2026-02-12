उदयपुर की 'वंडर वुमन' मनस्वी: अमेरिका और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटियों पर लहराया तिरंगा
मनस्वी अग्रवाल ने माइनस 50 डिग्री की ठंड और खतरनाक हालातों में अंटार्कटिका की विन्सन मैसिफ और दक्षिण अमेरिका की अकोन्कागुआ पर तिरंगा फहराया.
Published : February 12, 2026 at 2:56 PM IST
उदयपुर: झीलों की नगरी की बहादुर बेटी मनस्वी अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है. माइनस 30 से माइनस 50 डिग्री की भीषण ठंड, तेज बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी के बीच उन्होंने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विन्सन मैसिफ और दक्षिण अमेरिका की 23,000 फीट ऊंची अकोन्कागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराकर राजस्थान समेत पूरे देश का नाम रोशन किया है. यह सिर्फ चढ़ाई नहीं, बल्कि जिद, हौसले और देशभक्ति की जीत है, जो देश की हर बेटी को बताती है कि सपने कितने भी ऊंचे और कठिन हों, उन्हें पूरा किया जा सकता है.
मनस्वी जब अपने शहर उदयपुर लौटीं, तो उनका स्वागत किसी आम खिलाड़ी या अधिकारी की तरह नहीं हुआ, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी बेटी की तरह हुआ. एयरपोर्ट से घर तक फूलों की मालाओं, जोरदार नारों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका भव्य अभिनंदन किया गया. इस बार चर्चा सिर्फ उपलब्धियों की नहीं थी, बल्कि उस जिद, डर को हराने वाले हौसले और देश के लिए देखे सपनों की थी, जिन्होंने उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटियों तक पहुंचाया.
चढ़ाई नहीं, दिमाग और दिल की लड़ाई: ईटीवी भारत से खास बातचीत में मनस्वी ने बताया कि अकोन्कागुआ और विन्सन मैसिफ पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं है. यह दिमाग और दिल की असली लड़ाई है. कई बार ऐसा लगता था कि अब कदम आगे नहीं बढ़ेंगे. शरीर थक गया है, लेकिन तभी आंखों के सामने तिरंगे की तस्वीर आ जाती थी और नई ऊर्जा मिलती थी.
माइनस 50 डिग्री तक तापमान: मनस्वी ने बताया कि इन चोटियों पर हालात बेहद खतरनाक होते हैं. तेज हवाएं 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं. तापमान माइनस 30 से माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. ऑक्सीजन की कमी से सोचने-समझने की शक्ति भी प्रभावित होती है. शरीर सुन्न पड़ने लगता है, लेकिन तब मन को जगाना पड़ता है. अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. पहाड़ पर इंसान खुद से बातें करने लगता है. डर, थकान और घर की याद एक साथ घेर लेती हैं, लेकिन मनस्वी ने खुद से वादा किया था कि देश के लिए देखा सपना अधूरा नहीं छोड़ेंगी.
परिवार और गुरुओं का विश्वास: मनस्वी ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और गुरुजनों को दिया. वे कहती हैं, "जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं, तब मां-बाप की दी हुई हिम्मत ही काम आती है. उनका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार रहा." उनके पिता डॉ. टीआर अग्रवाल ने बताया कि अकोन्कागुआ पर अभियान में विश्वभर के 22 पर्वतारोहियों में से सिर्फ 12 ही सफल हो सके. इतनी कठिन परिस्थितियों में मनस्वी की जीत और भी खास है.
पांच महीने में चार महाद्वीपों की चोटियां फतह: मनस्वी ने 23 दिसंबर 2025 को अंटार्कटिका के विन्सन मैसिफ को फतह किया और इसके बाद अकोन्कागुआ पर भी विजय प्राप्त की. इससे पहले उन्होंने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रस और अफ्रीका की किलीमंजारो भी सफलतापूर्वक चढ़ीं, यानी महज पांच महीने से भी कम समय में विश्व की सात सर्वोच्च चोटियों में से चार पर तिरंगा फहराकर उन्होंने एक उल्लेखनीय कीर्तिमान बनाया है. उनका लक्ष्य एक साल के अंदर बाकी तीन महाद्वीपों की चोटियां फतह करके 'सेवन समिट्स' पूरा करना है.
भारतीय सेना के संस्थानों से ट्रेनिंग: पर्वतारोहण में मनस्वी का प्रशिक्षण भी काफी मजबूत है. उन्होंने भारतीय सेना द्वारा संचालित माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट दिरांग और हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट से बेसिक और एडवांस कोर्स पूरे किए. इनमें साढ़े छह हजार मीटर ऊंची बर्फीली चोटियों पर एक महीने तक कठिन अभ्यास शामिल था. इसके अलावा स्वामी विवेकानंद रॉक क्लाइंबिंग संस्थान से गहन ट्रेनिंग लेकर वे प्रमाणित प्रशिक्षक भी बनीं.
अंत में उन्होंने कहा, "मेरा लक्ष्य सिर्फ चोटी पर पहुंचना नहीं, बल्कि देश की बेटियों को यह विश्वास दिलाना है कि वे किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं." मनस्वी का कहानी यह बताती है कि अगर सपने देश के लिए हों, तो रास्ते खुद-ब-खुद बनते चले जाते हैं.
