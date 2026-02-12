ETV Bharat / state

उदयपुर की 'वंडर वुमन' मनस्वी: अमेरिका और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटियों पर लहराया तिरंगा

उदयपुर: झीलों की नगरी की बहादुर बेटी मनस्वी अग्रवाल ने इतिहास रच दिया है. माइनस 30 से माइनस 50 डिग्री की भीषण ठंड, तेज बर्फीली हवाओं और ऑक्सीजन की कमी के बीच उन्होंने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विन्सन मैसिफ और दक्षिण अमेरिका की 23,000 फीट ऊंची अकोन्कागुआ पर भारतीय तिरंगा फहराकर राजस्थान समेत पूरे देश का नाम रोशन किया है. यह सिर्फ चढ़ाई नहीं, बल्कि जिद, हौसले और देशभक्ति की जीत है, जो देश की हर बेटी को बताती है कि सपने कितने भी ऊंचे और कठिन हों, उन्हें पूरा किया जा सकता है.

मनस्वी जब अपने शहर उदयपुर लौटीं, तो उनका स्वागत किसी आम खिलाड़ी या अधिकारी की तरह नहीं हुआ, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी बेटी की तरह हुआ. एयरपोर्ट से घर तक फूलों की मालाओं, जोरदार नारों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका भव्य अभिनंदन किया गया. इस बार चर्चा सिर्फ उपलब्धियों की नहीं थी, बल्कि उस जिद, डर को हराने वाले हौसले और देश के लिए देखे सपनों की थी, जिन्होंने उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटियों तक पहुंचाया.

मनस्वी अग्रवाल से खास बातचीत (ETV Bharat Udaipur)

चढ़ाई नहीं, दिमाग और दिल की लड़ाई: ईटीवी भारत से खास बातचीत में मनस्वी ने बताया कि अकोन्कागुआ और विन्सन मैसिफ पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं है. यह दिमाग और दिल की असली लड़ाई है. कई बार ऐसा लगता था कि अब कदम आगे नहीं बढ़ेंगे. शरीर थक गया है, लेकिन तभी आंखों के सामने तिरंगे की तस्वीर आ जाती थी और नई ऊर्जा मिलती थी.

माइनस 50 डिग्री तक तापमान: मनस्वी ने बताया कि इन चोटियों पर हालात बेहद खतरनाक होते हैं. तेज हवाएं 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं. तापमान माइनस 30 से माइनस 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. ऑक्सीजन की कमी से सोचने-समझने की शक्ति भी प्रभावित होती है. शरीर सुन्न पड़ने लगता है, लेकिन तब मन को जगाना पड़ता है. अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. पहाड़ पर इंसान खुद से बातें करने लगता है. डर, थकान और घर की याद एक साथ घेर लेती हैं, लेकिन मनस्वी ने खुद से वादा किया था कि देश के लिए देखा सपना अधूरा नहीं छोड़ेंगी.