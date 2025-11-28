ETV Bharat / state

दिव्यांग नहीं, दिव्य हौसले वाली दीया श्रीमाली, घूमर से लाखों दिलों पर छाई, बनाती हैं बोलती हुई पेटिंग्स

दीया श्रीमाली के दोनों हाथ कोहनी से नीचे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा घूमर किया कि वीडियो पूरे राजस्थान में वायरल हो गया.

दीया श्रीमाली
दीया श्रीमाली (Photo Courtesy- Diya shrimali)
उदयपुर: शहर के गांधी ग्राउंड में हाल ही में हुआ ‘मरुधरा घूमर फेस्टिवल’ कई कलाकारों के लिए यादगार बन गया, लेकिन इस पूरे आयोजन की जान बनीं एक ऐसी युवती, जिसने न सिर्फ अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि लाखों लोगों के दिल में हौसले की नई अलख जगा दी. वो लड़की है, दीया श्रीमाली. उम्र महज 20 साल. दोनों हाथ कोहनी से नीचे नहीं हैं, लेकिन हौसला इतना बड़ा कि पूरा राजस्थान सर झुका दे.

दीया के जन्म से दोनों हाथों में कोहनी के नीचे पूरा हिस्सा नहीं है. सिर्फ उंगलियों जैसी छोटी-छोटी संरचनाएं हैं, लेकिन दीया ने कभी इन हाथों को कमी नहीं माना, बल्कि इन्हीं हाथों से उन्होंने वो कर दिखाया जो सामान्य अंगों वाले लोग भी सोचते रह जाते हैं. दीया जब घूमर करती हैं तो लगता है जैसे उसकी आत्मा नाच रही हो, शरीर नहीं. दीया ने अपने सम्मोहक घूमर नृत्य से ऐसा जादू बिखेरा कि देखते ही देखते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया.

दीया श्रीमाली से खास बातचीत. (ETV Bharat udaipur)

दीया जब छोटी थीं तो लोग घर आकर उन्हें देखते थे. कोई दया दिखाता था, कोई अजीब नजरों से देखता था. स्कूल में दाखिला कराने गए तो स्टाफ ने भी हिचक दिखाई, लेकिन माता-पिता ने हार नहीं मानी. आखिरकार दीया स्कूल पहुंची. शुरू में मां टिफिन में रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े करके भेजती थीं, ताकि दीया आराम से खा सके, लेकिन कुछ ही दिनों में दीया ने इन्हीं छोटे हाथों से पूरी रोटी खुद तोड़ना और सामान्य बच्चों की तरह खाना शुरू कर दिया. यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी.

दीया श्रीमाली के पेंटिंग्स
दीया श्रीमाली के पेंटिंग्स (Photo Courtesy- Diya shrimali)

ब्रश भी नाचता है दीया के हाथ में: दीया ने यूट्यूब और ऑनलाइन वीडियो देख-देखकर पेंटिंग सीखी. आज वही छोटे हाथ इतने कुशल हैं कि बारीक स्ट्रोक्स, सटीक शेड्स और चेहरे की भाव-भंगिमाएं तक जिंदा कर देते हैं. दीया की पेंटिंग देखकर कोई विश्वास नहीं करता कि ये हाथों से नहीं, हौसले से बनी हैं. उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अभी हाल ही में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई है. अभी वे दीया कुमारी की एक और खास पेंटिंग बना रही हैं, जिसे वे खुद जाकर डिप्टी सीएम को भेंट करना चाहती हैं.

घूमर फेस्टिवल में मिला नया मुकाम: दीया ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि गांधी ग्राउंड पर मरुधरा घूमर फेस्टिवल हो रहा है, तो वे अपनी सहेली के साथ वहां गईं. वहां ढोल-मंजीरे और घूमर के संगीत ने उन्हें खींच लिया. संगीत शुरू हुआ और दीया अपनी दिव्यांगता को पूरी तरह भूलकर नृत्य में डूब गईं. घूमर की लय में वे इस कदर रम गईं कि उनका हर चक्कर, हर मुद्रा राजस्थानी संस्कृति की पूरी खूबसूरती लिए हुए थी. सब कुछ इतना स्वाभाविक और सुंदर था कि कुछ ही मिनटों में लोगों ने मोबाइल निकालेऔर वीडियो बनाने लगे. वीडियो वायरल हुआ. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी शेयर किया और लिखा "जब जज़्बा नृत्य बन जाए तो कदम खुद कहानी लिखते हैं." वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और दीया रातोंरात स्टार बन गईं.

दीया श्रीमाली
सीएम भजनलाल के साथ दीया श्रीमाली (Photo Courtesy- Diya shrimali)

दीया श्रीमाली का सपना: दीया अब सिर्फ अपनी कला तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. वो चाहती हैं कि राजस्थान में दिव्यांग कलाकारों के लिए अलग से बड़ा घूमर फेस्टिवल हो, अलग से कला प्रदर्शनी हो, अलग से मंच हो. वो कहती हैं, “दिव्यांगता शरीर की सीमा है, सपनों की नहीं. बस समाज की नजर बदलनी चाहिए, जो काम हम कर सकते हैं, उसे करने का मौका दो, दया नहीं." दीया अभी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से मिलना चाहती हैं. उन्हें अपनी बनाई पेंटिंग भेंट करना चाहती हैं. दिया का सपना है कि वे देश की बड़ी कलाकारों की श्रेणी में आएं और अपने हुनर से लोगों को प्रेरित करें. उनके माता-पिता और बहन भी उनके इस सफर में कदम-कदम पर साथ खड़े हैं.

दीया श्रीमाली
दीया श्रीमाली डिप्टी सीएम दीया कुमारी को तस्वीर बना रही हैं (Photo Courtesy- Diya shrimali)

दीया श्रीमाली
दीया को पेंटिग्स में भी महारत हासिल है (ETV Bharat Udaipur)

