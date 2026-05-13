सुरत में उदयपुर मानव तस्करी निरोधी यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 92 बच्चों को फैक्ट्रियों से रेस्क्यू किया
उदयपुर की टीम ने गुजरात के सूरत में बड़ी कार्रवाई कर 92 आदिवासी बच्चों को टेक्सटाइल फैक्टरियों से बाल मजदूरी से मुक्त कराया.
Published : May 13, 2026 at 5:36 PM IST
उदयपुर: जिले की मानव तस्करी निरोधी यूनिट और राज्य बाल आयोग की 20 सदस्यीय टीम ने गुजरात के सूरत में छापेमारी कर 92 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया. ये बच्चे 7 से 14 साल की उम्र के थे और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों के गरीब परिवारों से लालच देकर सूरत ले जाए गए थे. ये बच्चे सूरत की टेक्सटाइल यूनिट्स और छोटी फैक्ट्रियों में काम करते मिले. कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
20 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई: राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेन्द्र पंड्या ने बताया कि पिछले एक महीने से आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को सूरत ले जाकर काम कराने की सूचनाएं मिल रही थीं. इसके बाद करीब 20 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और बुधवार को सिलसिलेवार तरीके से अलग-अलग जगहों पर रेड की गई. उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों से गरीब परिवारों के बच्चों को मजदूरी का लालच देकर सूरत ले जाया गया था. वहां पूना थाना क्षेत्र की सोसाइटी समेत करीब 6 जगहों पर बच्चों से काम कराया जा रहा था.
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टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे बच्चे: उन्होंने बताया कि कोई बच्चा साड़ियों में धागे का काम कर रहा था तो कोई मशीनें चला रहा था. बच्चों को 5 से 8 हजार रुपए महीने तक मजदूरी देने की बात सामने आई है. उन्होंने बताया कि अधिकांश बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे और कुछ ही महीने पहले सूरत पहुंचे थे. कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया और टेक्सटाइल बाजार में अफरा-तफरी फैल गई. टीम ने सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया. फिलहाल फैक्ट्री संचालकों से पूछताछ की जा रही है और बच्चों के परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. वर्ष 2019 में भी उदयपुर के बच्चों को सूरत से इसी तरह मुक्त कराया गया था.
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