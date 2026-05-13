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सुरत में उदयपुर मानव तस्करी निरोधी यूनिट की बड़ी कार्रवाई, 92 बच्चों को फैक्ट्रियों से रेस्क्यू किया

उदयपुर: जिले की मानव तस्करी निरोधी यूनिट और राज्य बाल आयोग की 20 सदस्यीय टीम ने गुजरात के सूरत में छापेमारी कर 92 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया. ये बच्चे 7 से 14 साल की उम्र के थे और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों के गरीब परिवारों से लालच देकर सूरत ले जाए गए थे. ये बच्चे सूरत की टेक्सटाइल यूनिट्स और छोटी फैक्ट्रियों में काम करते मिले. कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

20 सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई: राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेन्द्र पंड्या ने बताया कि पिछले एक महीने से आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को सूरत ले जाकर काम कराने की सूचनाएं मिल रही थीं. इसके बाद करीब 20 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और बुधवार को सिलसिलेवार तरीके से अलग-अलग जगहों पर रेड की गई. उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों से गरीब परिवारों के बच्चों को मजदूरी का लालच देकर सूरत ले जाया गया था. वहां पूना थाना क्षेत्र की सोसाइटी समेत करीब 6 जगहों पर बच्चों से काम कराया जा रहा था.

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