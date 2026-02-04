ETV Bharat / state

उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल: 20 से ज्यादा बैंड और 150 से अधिक कलाकार छेड़ेंगे संगीत की धुन

उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: झीलों के शहर उदयपुर में इस शुक्रवार उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में सुरों की महफिल सजने जा रही है. 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश‑विदेश से आए कलाकार अपनी कला और हुनर से शहर को संगीत की धुनों में रंग देंगे. म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स के 10 साल पूरे होने के मौके पर यह फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा. फेस्टिवल के शुरू होने से पहले, बुधवार को इसका ऑफिशियल पोस्टर जारी किया गया. इसमें वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 10 साल के सफर को दिखाया गया है. हर साल की तरह इस बार भी इस फेस्टिवल की 'सहर' ने रूपरेखा तैयार की है और इसे प्रोड्यूस भी किया है. इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग का भी योगदान अहम है.