उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल: 20 से ज्यादा बैंड और 150 से अधिक कलाकार छेड़ेंगे संगीत की धुन

उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का पोस्टर बुधवार को लॉन्च किया गया.

Udaipur World Music Festival poster launched
उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 9:12 PM IST

उदयपुर: झीलों के शहर उदयपुर में इस शुक्रवार उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में सुरों की महफिल सजने जा रही है. 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश‑विदेश से आए कलाकार अपनी कला और हुनर से शहर को संगीत की धुनों में रंग देंगे. म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स के 10 साल पूरे होने के मौके पर यह फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा.

फेस्टिवल के शुरू होने से पहले, बुधवार को इसका ऑफिशियल पोस्टर जारी किया गया. इसमें वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 10 साल के सफर को दिखाया गया है. हर साल की तरह इस बार भी इस फेस्टिवल की 'सहर' ने रूपरेखा तैयार की है और इसे प्रोड्यूस भी किया है. इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग का भी योगदान अहम है.

देशी-विदेशी कलाकारों से सजेगा म्यूजिक फेस्टिवल (ETV Bharat Udaipur)

सहर के फाउंडर संजीव भार्गव ने बताया कि यह फेस्टिवल अपने 10वें साल में कदम रख रहा है. फेस्टिवल के इस एडिशन में, भारतीय संगीत जगत के मशहूर कलाकारों के साथ‑साथ 11 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय कलाकार भी शामिल होंगे. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 20 से ज्यादा बैंड और 150 से अधिक कलाकार मंच पर उतरकर अपना जादू बिखेरेंगे. संगीत प्रेमियों को इस साल, फेस्टिवल में फोक, फ्यूजन, कंटेम्पररी और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक सुनने को मिलेगा. इनमें कैलाश खेर और कैलासा लाइव, अमित त्रिवेदी, जोनिता गांधी, ताबा चाके, अमृत रामनाथ, इंडियन ओशन और ओएएफएफ की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी. साथ ही, स्पेन, अफ्रीका, यूरोप और कई दूसरे देशों से आए इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी अपनी बीट्स और धुनों से ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर देंगे.

