उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का भव्य अंदाज में समापन, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने बांधा समा

उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की अंतिम प्रस्तुति देश के प्रसिद्ध संगीतकार और लाइव परफॉर्मर अमित त्रिवेदी की रही.

Artists performing at the Udaipur World Music Festival
उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में प्रस्तुति देते कलाकार (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का समापन अपने अंतिम दिन यादगार अंदाज में हुआ. जहां खुले मंचों पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संगीत का समृद्ध संगम देखने को मिला. समापन सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संगीत विविधता का उत्सव मनाती प्रस्तुतियों के साथ किया.

फेस्टिवल के अंतिम दिन की शुरुआत मांझी घाट अम्ब्राई घाट पर आयोजित संगीत प्रस्तुतियों के साथ हुई. जहां दर्शकों को दिन की एक शांत और भावपूर्ण शुरुआत का अनुभव मिला. सत्र की शुरुआत सिद्धार्थ बेलमन्नु ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति से की, जिसने श्रोताओं को सुकून भरे और चिंतनशील वातावरण में ले गया. इसके बाद स्पेन से आए फ्रॉम फादर टू सन फ्लैमेंको की प्रस्तुति हुई. उन्होंने घाट पर स्पेनिश फ्लैमेंको की आत्मीय परंपराओं को जीवंत किया, जहां ताल, सुर और भावनाओं का सुंदर संगम झील के शांत वातावरण के बीच देखने को मिला.

फतेह सागर पाल पर शुरू हुई प्रस्तुतियों ने दिन में गहराई और वैश्विक रंग जोड़ा. पोलैंड के वोलोसी ने पोलिश लोक संगीत की अपनी ऊर्जावान व्याख्या से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. सत्र का समापन इंडियन ओशन की प्रस्तुति से हुआ, जो भारतीय फ्यूजन रॉक के अग्रदूत हैं. लोक, रॉक और आध्यात्मिक तत्वों के उनके विशिष्ट मिश्रण ने झील के किनारे मौजूद दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाया.

फेस्टिवल का समापन गांधी ग्राउंड पर आयोजित प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जहां जोश से भरपूर और समकालीन संगीत ने उत्सव को सजीव अंत दिया. स्पेन के फ्लैमेंको ड्रीम ने स्पेनिश जैज और पॉप के अपने उत्साहपूर्ण मिश्रण के साथ शाम की शुरुआत की. इसके बाद चिली के कैल माम्बो ने लैटिन तालों के ऊर्जावान संगम से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. फेस्टिवल की अंतिम प्रस्तुति देश के प्रसिद्ध संगीतकार और लाइव परफॉर्मर अमित त्रिवेदी की रही. उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

फेस्टिवल के अंतिम दिन पर अपने विचार साझा करते हुए, हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध संगीत विरासत के साथ इन प्रतिभाओं का संगम देखना बेहद प्रेरणादायक रहा, जिसने राज्य की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को उजागर किया. इस वैश्विक संगम ने उदयपुर को एक प्रमुख संगीत केंद्र के रूप में और मजबूत किया है. सहर के फाउंडर संजीव भार्गव ने कहा फेस्टिवल का समापन हमेशा भावनात्मक होता है, खासकर तब जब हम उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के दस वर्षों का सफर पूरा कर रहे हों. अंतिम दिन वही सब दर्शाता है, जिस पर यह फेस्टिवल खड़ा है, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कलाकारों का एक साथ आना, उदयपुर के खुले स्थलों का जीवंत सांस्कृतिक मंचों में बदलना, और संगीत के जरिये लोगों का स्वाभाविक रूप से जुड़ना.

