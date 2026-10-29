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उदयपुर: पर्यटन सीजन में पर्यटक न हो परेशान, प्रशासन ने किए ये विशेष इंतजाम

उदयपुर की झील ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: देश-दुनिया से उदयपुर आने वाले पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही और आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है. शहर में ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल ने 11 प्रमुख मार्गों पर 10 टन से अधिक वजन वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश 28 अक्टूबर से एक महीने तक प्रभावी रहेगा.

इसलिए लिया गया यह फैसला: जिला मजिस्ट्रेट गौरव अग्रवाल के आदेश के अनुसार, शहर के आंतरिक मार्ग बेहद व्यस्त हैं और इनके दोनों ओर घनी आवासीय कॉलोनियां, बड़े अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और व्यापारिक बाजार स्थित हैं. इन सड़कों पर लगातार ट्रक, डम्पर और ट्रेलर जैसे भारी वाहनों के प्रवेश करने से हर समय ट्रैफिक जाम और गंभीर सड़क हादसों का खतरा बना रहता था. इसके अलावा आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए कानून-व्यवस्था और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 और राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के तहत यह सख्त कदम उठाया गया है.