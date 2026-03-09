Udaipur Crime : खाटू श्याम मंदिर में लाखों की चोरी, दानपात्र तोड़कर ले गए नकदी

ETV Bharat / state

Published : March 9, 2026 at 5:19 PM IST

उदयपुर: जिले के फतहनगर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब उन्होंने भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा. मावली तहसील के लदाना गांव में स्थित खाटू श्यामजी मंदिर में रविवार देर रात अज्ञात बदमाश मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और दानपात्र में जमा लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

मंदिर के पुजारी राहुल शर्मा रोज की तरह सोमवार सुबह पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए. मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखा दानपात्र भी क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा था. जांच करने पर पता चला कि दानपात्र में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई करीब 8 से 10 लाख रुपये की नकदी गायब थी. पुजारी ने तुरंत इस घटना की जानकारी गांव के लोगों और पुलिस को दी.

खाटू श्याम मंदिर में लाखों की चोरी, देखिए CCTV फुटेज... (ETV Bharat Udaipur)

राहुल शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए. घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की गश्त और कार्रवाई पर्याप्त नहीं होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं.

मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर पूरी वारदात सामने आ गई. फुटेज में चार बदमाश देर रात मंदिर में घुसते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से तीन बदमाश दानपात्र को तोड़कर उसमें रखे रुपये एक बोरे में भरते नजर आ रहे हैं, जबकि उनका एक साथी मंदिर के बाहर खड़ा होकर निगरानी करता दिख रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बदमाश पूरी योजना बनाकर चोरी करने आए थे.

घटना की सूचना मिलने पर फतहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है. वहीं, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

