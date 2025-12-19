ETV Bharat / state

उदयपुर शिल्पग्राम उत्सव 21 से, थीम बेस पर सजाया जा रहा वेन्यू, लोक संस्कृति को दिखाएंगे कलाकार

शिल्पग्राम उत्सव में पद्म पुरस्कार प्राप्त चित्रकारों के साथ कई अन्य विधाओं के कलाकार शामिल होंगे.

Main entrance of Shilpgram
शिल्पग्राम का मुख्य द्वार (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: एक वर्ष के इंतजार के बाद पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित होने वाला शिल्पग्राम उत्सव एक बार फिर लोक कला, संस्कृति और परंपरा का भव्य संगम बनने जा रहा है. यह उत्सव 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. जिसमें देश-विदेश के हजारों कलाकारों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है. मेवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लोक कला प्रेमियों की पहली पसंद बन चुका शिल्पग्राम उत्सव अपनी विविधता, नवाचार और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है.

10 दिन देश-दुनिया से पहुंचेंगे पर्यटक: पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि इस वर्ष शिल्पग्राम को और अधिक आकर्षक व जीवंत बनाने के लिए कई नए प्रयोग किए गए हैं. कला विहार में इस बार राजस्थान के सुप्रसिद्ध घूमर नृत्य पर आधारित जीवंत स्टेच्यू तैयार किए जा रहे हैं. ये प्रतिमाएं इतनी सजीव होंगी कि दर्शकों को वास्तविक घूमर नर्तकियों के मंच पर थिरकने का आभास होगा. गत वर्ष गवरी नृत्य पर आधारित प्रतिमाओं को दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिली थी. उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार घूमर को प्रमुख आकर्षण बनाया गया है.

इसके साथ ही प्रस्तर प्रतिमाओं में भी दर्जनभर नए कलात्मक आइटम जोड़े गए हैं. पुराने इलेक्ट्रिक रेडियो, लॉन्ग शू, बल्ब, पुराना टेलीफोन, स्टीम इंजन, लोमड़ी, पर्दे से झांकती स्त्री, बैगपाइप इंस्ट्रूमेंट, किताब और रीढ़ की हड्डी जैसी आकृतियों को अत्यंत बारीकी और शिल्प कौशल से तराशा गया है, जो दर्शकों को वास्तविक वस्तुओं जैसा अनुभव कराएंगी. ये प्रतिमाएं कला प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए खास आकर्षण होंगी.

मुक्ताकाशी मंच का बैकड्रॉप इस बार राजस्थान की पारंपरिक हवेलियों की थीम पर तैयार किया गया है, जो लगभग पूर्ण हो चुका है. वहीं शिल्पग्राम का मुख्य द्वार सहरिया आदिवासी थीम पर बनकर तैयार हो चुका है. उत्सव के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, लोक संगीत, नाट्य प्रस्तुतियां, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, पारंपरिक व्यंजन और शिल्पकारों के लाइव डेमोंस्ट्रेशन आयोजित होंगे. हर शाम मुक्ताकाशी मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. शिल्पग्राम उत्सव को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान प्राप्त है.हर वर्ष देश-विदेश से लाखों पर्यटक इस उत्सव को देखने उदयपुर पहुंचते हैं.

चार पद्म पुरस्कार प्राप्त चित्रकारों के साथ शामिल होंगे 15 आर्टिस्ट: शिल्पग्राम उत्सव में मेवाड़ के कला प्रेमियों के लिए देश के जाने माने चित्रकारों की कला को लाइव देखने का अवसर मिलेगा. उत्सव में पहले दिन 21 दिसंबर रविवार से 25 दिसंबर तक शिल्पग्राम चौपाल पर देशभर के 15 नामचीन चितेरे कला शिविर के तहत खुले में अपने रंगों से कल्पना को कैनवास पर उकेरेंगे. फुरकान खान ने बताया कि भारत विजन @ 2047 की थीम पर लगने वाले इस कला शिविर 'नेशनल पेंटिंग सिंपोजियम कैंप' में चार पद्म पुरस्कार प्राप्त चित्रकार हिमाचल प्रदेश के विजय कुमार शर्मा, दीव के प्रेमजीत बारिया, परेश राठवा और भुवनेश्वर (ओडिशा) के अद्वैता गडनायक शामिल होंगे. ये मशहूर आर्टिस्ट अपनी कला के प्रदर्शन के दौरान रंगों से अपनी कृति उकेरते हुए अपनी-अपनी पेंटिंग के संबंध में दर्शकों की जिज्ञासाओं को भी शांत करेंगे.

