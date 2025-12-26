ETV Bharat / state

शिल्पग्राम महोत्सव में कश्मीर की आबोहवा...पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ

उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव की रौनक चरम पर. लगातार बढ़ रही पर्यटकों की भीड़. जानिए क्या है खास...

Udaipur Shilpgram Festival
शिल्पग्राम में कश्मीरी कहवा और ड्राई फ्रूट्स की डिमांड (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 26, 2025 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: सर्दियों के मौसम में अगर चाय की जगह केसर और ड्राई फ्रूट्स से तैयार कश्मीरी कहवा मिल जाए तो ठंड खुद-ब-खुद दूर हो जाती है. शिल्पग्राम मेले में इस बार कश्मीर की इसी खास सौगात ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया है. ढोल हट के पीछे कश्मीर से आए मोहम्मद इकबाल अपनी स्टॉल पर पारंपरिक कश्मीरी कहवा पिला रहे हैं, जिसकी खुशबू और स्वाद लोगों को अपनी ओर खींच रहा है.

ईटीवी भारत से बातचीत में इकबाल बताते हैं कि कश्मीरी कहवा सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि सेहत और परंपरा का संगम है. यह केसर, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, मुलेठी, गुलाब की पत्तियों और चुनिंदा ड्राई फ्रूट्स के पाउडर से तैयार किया जाता है. इसे पानी में उबालकर पीया जाता है और स्वाद के अनुसार इसमें शहद या शक्कर मिलाई जा सकती है.

शिल्पग्राम महोत्सव, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Udaipur)

हालांकि, बिना मीठा मिलाए भी कहवा प्राकृतिक रूप से हल्का मीठा और बेहद स्वादिष्ट लगता है. यह न केवल शरीर को गर्माहट देता है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है. यही कारण है कि कश्मीर जैसे बर्फीले इलाकों में कहवा परंपरागत रूप से चाय की तरह इस्तेमाल होता है. शिल्पग्राम में इकबाल सिर्फ ताजा कहवा ही नहीं, बल्कि पैक्ड कहवा भी लेकर आए हैं, जिसे लोग घर ले जाकर आसानी से बना सकते हैं. इसके साथ ही उनकी स्टॉल पर कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की भी भरपूर रेंज मौजूद है. वे बताते हैं कि अखरोट, अखरोट गिरी, बादाम और बादाम गिरी पूरी तरह गारंटेड क्वालिटी के होते हैं, जिनमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

इसके अलावा अंजीर, खुरमानी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स, पीच, रोजबेरी, सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स, क्रैनबेरी और विभिन्न किस्म की किशमिश भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. खास आकर्षण के रूप में फॉरेस्ट ब्लैक और प्योर अकेसिया बबूल/कीकर शहद, उम्दा क्वालिटी का शिलाजीत, राजमा और पहाड़ी लहसुन भी उपलब्ध है. इकबाल का दावा है कि वे केवल बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद ही बेचते हैं.

Udaipur Shilpgram Festival
शिल्पग्राम में पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें : उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल बागड़े बोले, 'लोक कला जीवन का असली आलोक'

पर्यटक सतीश का कहना है कि कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स का स्वाद और ताजगी अलग ही स्तर की होती है, जबकि कहवा का आनंद ले रहीं पर्यटक स्नेहा बताती हैं कि गुनगुनी सर्दी में यह कहवा पीना अपने आप में खास अनुभव है. इकबाल बताते हैं कि वे हर साल शिल्पग्राम आते हैं और राजस्थान के लोगों का स्नेह उन्हें बार-बार यहां खींच लाता है. साथ ही कश्मीर में भी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो वहां की संस्कृति और व्यंजनों के प्रति बढ़ते आकर्षण का प्रमाण है.

10 दिन का होता है शिल्पग्राम महोत्सव : इस बार उदयपुर के शिल्पग्राम मेले में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन 21 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक, कुल 10 दिनों तक जारी रहेगा. इससे पहले कभी-कभी यह 11 दिन तक दिखाया गया है. इस मेले में देशभर के 600 से अधिक कलाकार और कारीगर भाग ले रहे हैं, जहां देश-विदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी और कांच के सुंदर शिल्प अजमेर, गुजरात, उत्तर भारत और दक्षिण भारत सहित विविध राज्यों से मिलते हैं. मेला की खास बात रोज शाम को जीवंत लोकनृत्य और संगीत कार्यक्रम, हस्तशिल्प कार्यशालाएं, स्थानीय खान-पान स्टॉल, फोक डांस और पपेट शो जैसे सांस्कृतिक अनुभव हैं, जो परिवार और यात्रियों दोनों के लिए आकर्षण के केंद्र हैं.

TAGGED:

SHILPGRAM FESTIVAL GLIMPSE
KASHMIRI KAHWA
DRY FRUITS IN SHILPGRAM
शिल्पग्राम मेला
UDAIPUR SHILPGRAM FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.