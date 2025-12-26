ETV Bharat / state

शिल्पग्राम महोत्सव में कश्मीर की आबोहवा...पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ

शिल्पग्राम में कश्मीरी कहवा और ड्राई फ्रूट्स की डिमांड ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: सर्दियों के मौसम में अगर चाय की जगह केसर और ड्राई फ्रूट्स से तैयार कश्मीरी कहवा मिल जाए तो ठंड खुद-ब-खुद दूर हो जाती है. शिल्पग्राम मेले में इस बार कश्मीर की इसी खास सौगात ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया है. ढोल हट के पीछे कश्मीर से आए मोहम्मद इकबाल अपनी स्टॉल पर पारंपरिक कश्मीरी कहवा पिला रहे हैं, जिसकी खुशबू और स्वाद लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. ईटीवी भारत से बातचीत में इकबाल बताते हैं कि कश्मीरी कहवा सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं, बल्कि सेहत और परंपरा का संगम है. यह केसर, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, मुलेठी, गुलाब की पत्तियों और चुनिंदा ड्राई फ्रूट्स के पाउडर से तैयार किया जाता है. इसे पानी में उबालकर पीया जाता है और स्वाद के अनुसार इसमें शहद या शक्कर मिलाई जा सकती है. शिल्पग्राम महोत्सव, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Udaipur) हालांकि, बिना मीठा मिलाए भी कहवा प्राकृतिक रूप से हल्का मीठा और बेहद स्वादिष्ट लगता है. यह न केवल शरीर को गर्माहट देता है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है. यही कारण है कि कश्मीर जैसे बर्फीले इलाकों में कहवा परंपरागत रूप से चाय की तरह इस्तेमाल होता है. शिल्पग्राम में इकबाल सिर्फ ताजा कहवा ही नहीं, बल्कि पैक्ड कहवा भी लेकर आए हैं, जिसे लोग घर ले जाकर आसानी से बना सकते हैं. इसके साथ ही उनकी स्टॉल पर कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स की भी भरपूर रेंज मौजूद है. वे बताते हैं कि अखरोट, अखरोट गिरी, बादाम और बादाम गिरी पूरी तरह गारंटेड क्वालिटी के होते हैं, जिनमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता.