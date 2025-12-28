ETV Bharat / state

शिल्पग्राम उत्सव 2025 : लोक कला और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम, झूम उठे दर्शक

शिल्पग्राम में लोक नृत्य की धूम : हरियाणा के 'धमाल' डांस को देख दर्शक रोमांचित हो उठे. हरियाणा के गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र के अहीर समुदाय के किसान अच्छी फसल होने की खुशी में यह परंपरागत डांस करते हैं. मुक्ताकाशी मंच पर शनिवार को इस नृत्य में परंपरागत ढोल, ताशा, नगाड़ा और बीन जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए नर्तकों ने इनकी धुन पर डफ और लाठियों के साथ नृत्य कर खूब वाहवाही लूटी.

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव अपने पूरे शबाब पर है. देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक शिल्पग्राम घूमने के लिए पहुंच रहे हैं. यहां लोक कला और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है. हरियाणा के लोक कलाकारों ने शिल्पग्राम महोत्सव में ऐसी प्रस्तुति दी कि लोग देखते ही रह गए.

इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राय बेंसे और नटुआ में एक्रोबेटिक युद्ध कौशल, महाराष्ट्र के लावणी लोक नृत्य में नर्तकियों के शृंगार व भावभंगिमाएं, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक ढेड़िया लोक नृत्यों की तालबद्ध प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया. इस शाम की हर प्रस्तुति ने उत्सव की 'लोक के रंग-लोक के संग' थीम को साकार किया. इनमें राजस्थान के कालबेलिया डांस में नर्तकियों के उल्टी घुम के बिना हाथाें के सहारे मुंह से नीचे रखा रुमाल और आंख से जमीन पर रखा सिक्का उठाने के कमाल ने तो धमाल ही मचा दी.

पुरुलिया छाऊ में शास्त्रीय शैली के साथ मार्शल आर्ट : पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छाऊ डांस में डांसर्स ने शास्त्रीय नृत्य शैली में मार्शल आर्ट किया. इनके साथ ही उत्तराखंड के मीठी छेड़छाड़ वाले छापेली लोक नृत्य ने दर्शकों को गुदगुदाया और उनकी तालियां बटोरी. बिहू डांस भी दर्शकों को खूब भाया. जम्मू के पारंपरिक डोगरी लोक नृत्य जगरना के साथ ही राजस्थान के सहरिया आदिवासी संस्कृति के सहरिया स्वांग डांस व मणिपुर की मार्शल आर्ट से लबरेज फोक प्रस्तुति थांग-ता स्टिक ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया. पंजाब के भांगड़ा पर तो पूरा शिल्पग्राम ही झूम उठा.