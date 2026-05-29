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सज्जनगढ़ लॉयन सफारी : 'सुनैना' हीट स्ट्रोक से बीमार, की जा रही नियमित मॉनिटरिंग

चीतल, सांभर, काला हिरण और घास खाने वाले जानवरों को हरी घास, तरबूज, खीरा, ककड़ी और पानी से भरपूर फल-सब्जियां दी जा रही हैं.

सज्जनगढ़ लॉयन सफारी में विशेष इंतजाम
सज्जनगढ़ लॉयन सफारी में विशेष इंतजाम (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 10:03 AM IST

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उदयपुर : भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश का असर अब वन्यजीवों पर भी दिखाई देने लगा है. सज्जनगढ़ सेंचुरी स्थित लॉयन सफारी की पांच वर्षीय शेरनी सुनैना हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गई है. पिछले चार-पांच दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है, जिसके चलते उसे सफारी एनक्लोजर में पर्यटकों के सामने नहीं छोड़ा जा रहा. फिलहाल सफारी में केवल नर शेर सम्राट ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

वन विभाग के अनुसार 20 हेक्टेयर में फैली यह लॉयन सफारी पहाड़ी और खुली जगह में स्थित है. यहां दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं का सीधा असर रहता है. इसी कारण सुनैना की तबीयत बिगड़ गई. डीएफओ यादवेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि शेरनी की स्वास्थ्य रिपोर्ट जयपुर मुख्यालय भेजी गई है और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है. 23 मई को नियमित मॉनिटरिंग के दौरान सुनैना ने अपनी सामान्य डाइट नहीं ली थी. इसके बाद अगले दिन वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. हिमांशु व्यास की टीम ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया. जांच में उसकी हृदय गति और श्वसन दर सामान्य से अधिक पाई गई. वहीं, शरीर का तापमान 106.3 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच गया था, जिसे हीट स्ट्रोक की स्थिति माना गया.

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एंक्लोजर में ग्रीन नेट, पर्दे, कूलर और पंखे लगाए गए
एंक्लोजर में ग्रीन नेट, पर्दे, कूलर और पंखे लगाए गए (ईटीवी भारत)

स्थिति गंभीर देखते हुए मेडिकल टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया. सुनैना को फ्लूड चढ़ाने के साथ बुखार कम करने की दवाएं दी गईं. इसके अलावा एंटीबायोटिक, एंटासिड और मल्टी विटामिन इंजेक्शन भी लगाए गए. उपचार के बाद उसका तापमान सामान्य होकर 100.8 डिग्री तक आ गया है, लेकिन अभी उसकी भूख पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. चिकित्सकों की सलाह पर उसे फिलहाल आराम दिया जा रहा है.

उपवन संरक्षक यादवेंद्र सिंह चुंडावत के अनुसार, बड़े वन्यजीवों जैसे शेर, बाघ और भालू के लिए विशेष छायादार व्यवस्था की गई है. उनके एंक्लोजर में ग्रीन नेट, पर्दे, कूलर और पंखे लगाए गए हैं, ताकि सीधे सूर्य की किरणें अंदर न पहुंच सकें. साथ ही, हर बाड़े में ठंडे पानी और बर्फ की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. शाकाहारी वन्यजीवों के लिए भी विशेष आहार योजना लागू की गई है. चीतल, सांभर, काला हिरण और अन्य घास खाने वाले जानवरों को हरी घास के साथ तरबूज, खीरा, ककड़ी और अन्य पानी से भरपूर फल-सब्जियां दी जा रही हैं. इससे उनके शरीर में पानी की मात्रा संतुलित बनी रहती है.

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आइसक्रीम का लुत्फ ले रहा भालू : पार्क के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. हिमांशु व्यास के अनुसार, गर्मी के मौसम में जानवरों को डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा खतरा होता है. गर्मी से राहत देने के लिए सबसे अनोखा प्रयोग भालुओं के साथ किया जा रहा है. फॉरेस्ट गार्ड भंवर सिंह बताते हैं कि भालू सुष्मिता को रोजाना करीब 4 किलो खास फ्रूट आइसक्रीम दी जा रही है. यह आइसक्रीम फल, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार की जाती है, जिससे शरीर में ठंडक बनी रहे और ऊर्जा भी मिलती रहे. इसके अलावा उसे तरबूज, अंगूर और रोटी भी दी जा रही है.

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