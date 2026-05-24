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Bear Attack : सायरा क्षेत्र में जंगली भालुओं का हमला, दो लोग घायल

उदयपुर: सायरा क्षेत्र के पुनावली और कुम्हारवास गांव में रविवार को जंगली भालू के हमले में दो ग्रामीण घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में ग्रामीणों के बीच डर का माहौल बना हुआ है. दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

स्थानीय व्यक्ति राकेश ने बताया कि रविवार को पुनावली गांव निवासी चुन्नीलाल पालीवाल अपने खेत पर काम कर रहे थे. इसी दौरान जंगल की तरफ से आए एक जंगली भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया. हमले में चुन्नीलाल के चेहरे, गर्दन और शरीर पर चोटें आईं. अचानक हुए हमले से वे संभल नहीं पाए और घायल हो गए.

इसी तरह दूसरी घटना कुम्हारवास गांव में हुई. यहां खेत पर काम कर रहे अंबालाल प्रजापत पर भी भालू ने हमला कर दिया. हमले में अंबालाल भी घायल हो गए. ग्रामीणों के अनुसार दोनों घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर हुईं, लेकिन भालू जंगल से निकलकर आबादी के नजदीक पहुंच गए थे. घटना के दौरान घायलों की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे. लोगों को आता देख भालू खेतों और झाड़ियों की तरफ भाग गए.