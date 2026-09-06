रेस्टोरेंट के खाने में कॉकरोच निकला तो भड़का विवाद, पर्यटक को पीटा, जानिए पूरा मामला
मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Published : September 6, 2026 at 3:06 PM IST
उदयपुर: देहलीगेट इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे गुजरात के पर्यटक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पर्यटक ने रेस्टोरेंट में परोसे गए भोजन में कॉकरोच मिलने की शिकायत की थी. इसी बात को लेकर रेस्टोरेंट संचालक और पर्यटक के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक के साथ मारपीट कर दी गई. घटना में पर्यटक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं.
दोनों पक्षों ने दर्ज कराई क्रॉस एफआईआर: धानमंडी थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान कॉकरोच मिलने की बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के दौरान अहमदाबाद निवासी जयेश पटेल घायल हुए हैं. उनके सिर और चेहरे पर चोट लगी है. उन्हें इलाज के लिए एमबी अस्पताल ले जाया गया. मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना से जुड़े लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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गुजरात से उदयपुर घूमने आया था परिवार: धानमंडी थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद निवासी जयेश पटेल अपने परिवार के साथ उदयपुर घूमने आए थे. परिवार में कुल आठ लोग थे, जिनमें छह महिलाएं भी शामिल थीं. शनिवार रात करीब 10:30 बजे सभी देहलीगेट स्थित रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे. इसी दौरान जयेश की थाली में कॉकरोच दिखाई दिया. उन्होंने रेस्टोरेंट प्रबंधन से इसकी शिकायत की और खाने को लेकर नाराजगी जताई.
जयेश के सिर और चेहरे पर चोट लगी: शिकायत के बाद रेस्टोरेंट स्टाफ और जयेश के बीच बहस शुरू हो गई. स्टाफ की ओर से कॉकरोच को लेकर अलग तरह से जवाब दिए जाने पर मामला और बिगड़ गया. आरोप है कि जयेश को थाली लेकर रसोई की ओर चलने को कहा गया, ताकि वहां कॉकरोच होने की बात स्पष्ट की जा सके.
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया. विवाद के दौरान रेस्टोरेंट संचालक और स्टाफ पर जयेश के साथ मारपीट करने का आरोप है. घटना के समय मौके पर एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था, लेकिन आरोप है कि वह मारपीट करने वालों को रोक नहीं पाया. मारपीट में जयेश के सिर और चेहरे पर चोट लगी और खून बहने लगा. घटना के बाद जयेश को उपचार के लिए एमबी अस्पताल ले जाया गया.
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