ETV Bharat / state

नए साल के स्वागत में लेक सिटी तैयार, होटल और रिसॉर्ट 90 फीसदी बुक

क्रिसमस के बाद से ही लेकसिटी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ठंडी फिजा, झीलों की खूबसूरती और रॉयल मोन्यूमेंट्स पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. देशी-विदेशी सैलानियों के शहर में आगमन से प्रमुख पर्यटन स्थलों, बाजारों और सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है. इसे संभालने के लिए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं.

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में नए साल के स्वागत की तैयारियां चरम पर हैं. साल के आखिरी दिनों में शहर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर शहर के होटल, होम स्टे और रिसॉर्ट्स में 90 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है. जबकि 5 जनवरी तक पर्यटन सीजन पीक पर रहने के कारण ज्यादातर प्रीमियम होटल्स में 90 प्रतिशत से अधिक कमरे पहले ही बुक हो गए हैं. इससे होटल इंडस्ट्री में खासा उत्साह और रौनक का माहौल बना हुआ है.

मेहमान नवाजी के मुरीद पर्यटक: होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि झीलों, महलों और ऐतिहासिक धरोहरों के साथ-साथ यहां की मेहमान नवाजी और शाही अंदाज पर्यटकों को बार-बार खींच लाता है. लेकसिटी को देश का बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड भी मिल चुका है. जिसके बाद यहां डेस्टिनेशन वेडिंग और लग्जरी टूरिज्म में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसका सीधा असर न्यू ईयर जैसे बड़े आयोजनों पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

पढ़ें: शिल्पग्राम महोत्सव में कश्मीर की आबोहवा...पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ

विशेष सेलिब्रेशन प्रोग्राम होंगे आयोजित: इस बार होटल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि दीपावली की तरह ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी टूरिस्ट बूम देखने को मिलेगा. होटल एसोसिएशन ने इसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. न्यू ईयर के मौके पर शहर के होटल्स और रिसॉर्ट्स में विशेष सेलिब्रेशन प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे. जिनमें डीजे पार्टी, लाइव म्यूजिक, थीम नाइट्स, कल्चरल शो और खास डिनर शामिल हैं. कई लग्जरी होटल्स ने न्यू ईयर की पूर्व संध्या को यादगार बनाने के लिए रॉयल थीम पर आधारित कार्यक्रमों की योजना बनाई है.

पढ़ें: नववर्ष से पहले सैलानियों से गुलजार स्वर्णनगरी, होटल-रिसोर्ट फुल

अन्य आयोजनों से बड़ा आकर्षण: राजेश अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर में रॉयल वेंडिंग और लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के चलते शहर को नई ऊंचाइयां मिली हैं. इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ी है. इस बार बड़े होटल्स और रिसॉर्ट्स ने खास न्यू ईयर पैकेज तैयार किए हैं. साथ ही देशी-विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए अलग-अलग अंदाज अपनाए जाएंगे. उदयपुर में जहां एक और शिल्पग्राम महोत्सव चल रहा है जिसमें 10 दिन तक देश-दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर के फतहसागर पाल पर फ्लावर शो आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है.