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मानसून में उदयपुर की नई उड़ान : देश के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में सातवां स्थान, राजस्थान के 4 शहरों को मिली पहचान

उदयपुर में बढ़ी पर्यटकों की भीड़ ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: बारिश की फुहारों के साथ झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर देशभर के पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है. ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म की हालिया सूची में अगस्त माह के लिए देश के सबसे पसंदीदा 28 पर्यटन स्थलों में उदयपुर को सातवां स्थान मिला है. खास बात यह है कि इस सूची में राजस्थान के चार शहर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और माउंट आबू ने जगह बनाई है, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है. मानसून के दौरान उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है. बारिश से लबालब झीलें, अरावली की हरियाली, पहाड़ियों पर छाई धुंध और ऐतिहासिक इमारतों का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग इस मौसम में उदयपुर का रुख कर रहे हैं. उदयपुर होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि अगस्त में स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के कारण लगातार अवकाश मिलने से यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है. लंबे वीकेंड का फायदा उठाने के लिए लोग ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ संस्कृति, इतिहास और आरामदायक पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध हों और उदयपुर इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता है. पढ़ें: डिप्टी ​सीएम दीया ने दिए पर्यटन विकास परियोजनाओं में तेजी के संकेत, कहा-बड़े प्रोजेक्ट्स का जल्द हो शिलान्यास