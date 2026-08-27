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उदयपुर दोहरा हत्याकांड: भरोसे का कत्ल, पड़ोसी ही निकला बुजुर्ग दंपती की हत्या का मास्टरमाइंड, 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

उदयपुर: जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में करीब 15 दिन पहले हुई बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है. पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे लूट की नीयत थी. आरोपियों ने बुजुर्ग दंपती की दिनचर्या की जानकारी जुटाने के बाद वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद बक्से में छुपाए शव: एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि पुनावली निवासी लहरीलाल पालीवाल (65) और उनकी पत्नी राधा देवी (62) के शव 14 अगस्त को उनके घर के अंदर मिले थे. दोनों 12 अगस्त से लापता थे. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 11 अगस्त की देर रात घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया था. एसपी डॉ. अमृता दुहन के अनुसार आरोपियों ने लहरीलाल के सिर पर हथौड़े से कई वार किए, जबकि उनकी पत्नी राधा देवी का गला घोंटकर हत्या की गई. इसके बाद दोनों शवों को प्लास्टिक की थैली में पैक कर बक्से में रख दिया गया. वारदात के बाद आरोपी घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. इसे भी पढ़ें- Elderly Couple Murdered Case : बारां में परिवार से अलग रह रहे बुजुर्ग दंपती की घर में घुसकर हत्या