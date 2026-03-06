ETV Bharat / state

उदयपुर: सोयाबीन की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही थी 5 करोड़ की अवैध शराब, कंटेनर चालक गिरफ्तार

उदयपुर पुलिस ने सोयाबीन के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही 1203 कार्टन शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़ा.

5 करोड़ की अवैध शराब
5 करोड़ की अवैध शराब जब्त (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: जिले के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है. पुलिस ने सोयाबीन के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही 1203 कार्टन शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है. इस मामले में कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह अवैध शराब तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी.

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी चालक गोपाल सिंह पुत्र छोग सिंह निवासी धोरा राजवा, ब्यावर को गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच गोवर्धन विलास थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह चारण द्वारा की जा रही है. एसपी गोयल के अनुसार 5 मार्च को थानाधिकारी राजेंद्र सिंह को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में अवैध अंग्रेजी शराब भरकर डाकन कोटड़ा से काया हाईवे के रास्ते गुजरात की ओर ले जाई जाएगी.

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल (ETV Bharat Udaipur)

इसे भी पढ़ें- आलू के कट्टों की आड़ में शराब का जखीरा बरामद, लाखों की अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई: सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और काया पुलिया के पास नाकाबंदी कर दी. नाकाबंदी के दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये का एक कंटेनर वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रुकवाया. कंटेनर चालक से पूछताछ की गई तो वह वाहन में भरे माल के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली.

शराब के 1203 कार्टन जब्त: तलाशी के दौरान कंटेनर में सोयाबीन के कट्टों के नीचे विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 1203 कार्टन छिपाकर रखे हुए मिले. चालक के पास शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस भी नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने शराब जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह अवैध शराब किसके इशारे पर और कहां से भेजी गई थी तथा इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें- झालावाड़ में अवैध शराब की 783 पेटियां जब्त, पंजाब से गुजरात ले जा रहा था ट्रक

TAGGED:

5 करोड़ की अवैध शराब
UDAIPUR ILLEGAL LIQUIR
अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त
ILLEGAL LIQUOR SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.