उदयपुर में अवैध हुक्का कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार रेस्टोरेंट्स पर एक साथ छापे

उदयपुर पुलिस ने चार अलग-अलग थाना के रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर एक साथ छापेमारी की और बड़ी मात्रा में हुक्का और फ्लेवर जब्त किए.

कार्रवाई में जब्त हुक्का और अन्य सामान
कार्रवाई में जब्त हुक्का और अन्य सामान (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 2:14 PM IST

उदयपुर: शहर में अवैध हुक्का परोसने के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में स्थित रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर एक साथ छापेमारी की. जिला विशेष टीम (DST) की इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हुक्के, पाइप और नशीले फ्लेवर के पैकेट जब्त किए गए. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर के रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया.

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई. पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर के कई पॉश इलाकों में रेस्टोरेंट्स और होटल्स में नियमों की अनदेखी करते हुए हुक्का परोसा जा रहा है, जिससे युवाओं में नशे का चलन बढ़ रहा है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएसटी की टीम ने योजना बनाकर एक साथ चार स्थानों पर दबिश दी.

जारी रहेगी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि शहर में अवैध रूप से हुक्का परोसने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को नशे से दूर रखने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

कई जगहों पर छापे: एसपी के अनुसार सबसे बड़ी कार्रवाई बड़गांव थाना क्षेत्र में स्थित ग्रीक फार्म रेस्टोरेंट पर की गई. यहां पुलिस को बड़ी संख्या में हुक्के और फ्लेवर पैकेट मिले टीम ने मौके से 13 हुक्के, 20 पाइप और करीब 30 फ्लेवर पैकेट जब्त किए. इस मामले में रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसी तरह सुखेर थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट पर भी पुलिस ने छापा मारकर 4 हुक्के और 12 फ्लेवर पैकेट बरामद किए.

वहीं, अम्बामाता थाना क्षेत्र के रेस्टोरेंट से 3 हुक्के और 6 फ्लेवर जब्त किए गए. पुलिस ने अमराई घाट स्थित होटल पर भी कार्रवाई करते हुए 6 हुक्के और करीब 20 फ्लेवर पैकेट जब्त किए हैं। सभी मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

संपादक की पसंद

