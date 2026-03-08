ETV Bharat / state

उदयपुर में अवैध हुक्का कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार रेस्टोरेंट्स पर एक साथ छापे

उदयपुर: शहर में अवैध हुक्का परोसने के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में स्थित रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर एक साथ छापेमारी की. जिला विशेष टीम (DST) की इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हुक्के, पाइप और नशीले फ्लेवर के पैकेट जब्त किए गए. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शहर के रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया.

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई. पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि शहर के कई पॉश इलाकों में रेस्टोरेंट्स और होटल्स में नियमों की अनदेखी करते हुए हुक्का परोसा जा रहा है, जिससे युवाओं में नशे का चलन बढ़ रहा है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएसटी की टीम ने योजना बनाकर एक साथ चार स्थानों पर दबिश दी.

इसे भी पढ़ें- अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़, पुलिस ने बैन तंबाकू प्रोडक्ट और अन्य खतरनाक पदार्थ किए जब्त

जारी रहेगी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि शहर में अवैध रूप से हुक्का परोसने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को नशे से दूर रखने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.