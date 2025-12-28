ETV Bharat / state

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3820 नशीली सिरप की बोतलें बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर: जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. गोवर्धनविलास थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी मात्रा बरामद की गई. पुलिस ने 29 कार्टनों में कुल 3820 शीशियां जब्त कीं तथा मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

गुप्त सूचना पर देर रात छापा: पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से संदिग्ध नशीली दवाएं उदयपुर लाई गई हैं. सूचना पर शनिवार देर रात बलीचा स्थित गोदाम पर छापा मारा गया. पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद एक युवक घबराकर भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया. आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के इन दवाओं की सप्लाई कर रहा था.

गोदाम से मिली 3820 शीशियां: कार्रवाई में औषधि नियंत्रण अधिकारी अनिरुद्ध को मौके पर बुलाया गया और गोदाम की विधिवत तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान 29 कार्टन मिले, जिनमें कोडीन युक्त सिरप की 3820 शीशियां भरी हुई थीं. जांच में पता चला कि यह खेप अहमदाबाद की विभिन्न फार्मा कंपनियों के नाम पर उदयपुर भेजी गई थी.