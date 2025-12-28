ETV Bharat / state

पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3820 नशीली सिरप की बोतलें बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से कोडीन युक्त नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त की है.

codeine syrup
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. गोवर्धनविलास थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी मात्रा बरामद की गई. पुलिस ने 29 कार्टनों में कुल 3820 शीशियां जब्त कीं तथा मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

गुप्त सूचना पर देर रात छापा: पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से संदिग्ध नशीली दवाएं उदयपुर लाई गई हैं. सूचना पर शनिवार देर रात बलीचा स्थित गोदाम पर छापा मारा गया. पुलिस टीम को देखते ही वहां मौजूद एक युवक घबराकर भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया. आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के इन दवाओं की सप्लाई कर रहा था.

गोदाम से मिली 3820 शीशियां: कार्रवाई में औषधि नियंत्रण अधिकारी अनिरुद्ध को मौके पर बुलाया गया और गोदाम की विधिवत तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान 29 कार्टन मिले, जिनमें कोडीन युक्त सिरप की 3820 शीशियां भरी हुई थीं. जांच में पता चला कि यह खेप अहमदाबाद की विभिन्न फार्मा कंपनियों के नाम पर उदयपुर भेजी गई थी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत नियंत्रित पदार्थ: औषधि नियंत्रण अधिकारी ने पुष्टि की कि सिरप में मौजूद कोडीन फॉस्फेट ओपियम का डेरिवेटिव है, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नियंत्रित पदार्थ की श्रेणी में आता है. आरोपी के पास केवल सामान्य रिटेल ड्रग लाइसेंस था, जबकि इस तरह की नशीली दवाओं की बिक्री या आपूर्ति के लिए कोई विशेष अनुमति नहीं थी.

नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास: पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अवैध नशीली दवाओं के नेटवर्क का पता लगाने के प्रयास जारी हैं. यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

नशीली दवा की बड़ी खेप जब्त
उदयपुर में कोडीन कफ सिरप जब्त
3820 BOTTLES CODEINE SYRUP
UDAIPUR WAREHOUSE RAID
CODEINE SYRUP

