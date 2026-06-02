ETV Bharat / state

​पुलिस को देख भागने लगा बदमाश, पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा, अवैध हथियार बरामद

नाकाबंदी के दौरान हाथीपोल थाना पुलिस ने भाग रहे एक संदिग्ध युवक को अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया.

अवैध हथियार बरामद
अवैध हथियार बरामद (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 10:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : शहर की हाथीपोल थाना पुलिस को सोमवार शाम एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पंचवटी क्षेत्र में रूटीन नाकाबंदी और चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक युवक को अवैध हथियार के साथ दबोच लिया. आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस को देखकर युवक अचानक भागने लगा, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को उस पर संदेह हुआ. पीछा कर उसे पकड़ने के बाद तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ.

हाथीपोल थानाधिकारी राजू देवी ने बताया कि सोमवार शाम पंचवटी क्षेत्र में नियमित नाकाबंदी और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक युवक पुलिस को देखकर सकपका गया और अचानक भागने लगा. युवक की इस संदिग्ध हरकत को देखकर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बिना वक्त गंवाए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार मिला.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान एटीएस की सूचना पर गुजरात पुलिस की कार्रवाई, देशी बंदूक और 35 कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी की पहचान रामपुरा स्थित गजसिंह की बाड़ी निवासी काव्य उर्फ शानू सिंघल के रूप में की है. आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बरामद पिस्टल और कारतूस जब्त कर लिया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी कुछ लोगों से रंजिश चल रही है. इसी कारण वह हथियार अपने साथ रखे हुए था. हालांकि पुलिस आरोपी के इस दावे की भी जांच कर रही है.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा पीछा किए जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है. मामले में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को हथियार कहां से मिला और इसकी खरीद-फरोख्त में कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और अवैध हथियार के स्रोत से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है.

इसे भी पढ़ें : बड़ी कार्रवाई : लॉरेंस गैंग का गुर्गा अवैध हथियार सहित गिरफ्तार, MP में 10 करोड़ के फिरौती मामले में था फरार

TAGGED:

​UDAIPUR CRIME
HATHIPOLE POLICE STATION
ILLEGAL WEAPON SEIZED UDAIPUR
ILLEGAL PISTOL RECOVERED
ILLEGAL WEAPON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.