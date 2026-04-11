22 साल बाद गिरफ्त में आया डकैती का आरोपी, 10 हजार इनाम था, साधु बनकर पुलिस ने पकड़ा
टीम ने आरोपी के गांव में साधु बनकर एंट्री की. बाजार में स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई, ताकि बिना शक आरोपी तक पहुंचा जा सके.
Published : April 11, 2026 at 7:58 PM IST
उदयपुर: उदयपुर पुलिस ने 22 साल से फरार डकैती के आरोपी बदमाश को आखिर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की. गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश देवीसिंह कंजर को मध्यप्रदेश से दबोचा. इस गिरफ्तारी की सबसे खास बात यह रही कि आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस को साधु का भेष धारण करना पड़ा. पूरा ऑपरेशन फिल्मी कहानी सरीखा चला.
पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि साल 2004 में देवीसिंह कंजर ने साथियों के साथ मिलकर बड़ी डकैती को अंजाम दिया था. ड्राइवर रविंद्र कुमार यादव सूरत से कपड़ों से भरा कंटेनर जयपुर ले जा रहा था कि रास्ते में रात करीब 10 बजे पडुणा के पास बदमाशों ने अपने वाहन से उसका रास्ता रोक लिया. ड्राइवर और खलासी को पीटा. उनके हाथ-पांव बांध दिए. आंखों पर पट्टी बांधकर ड्राइवर व खलासी को खेत में फेंक दिया. करीब दो घंटे बंधक बनाए रखने के बाद बदमाश कंटेनर लूटकर फरार हो गए.
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गांव में साधु बनकर एंट्री : एसपी के अनुसार, घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपी कंजर की तलाश में थी, लेकिन हर बार चकमा देकर बच निकलता था. कई बार मध्यप्रदेश के देवास इलाके में दबिश दी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. आरोपी पर इनाम राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी गई. हाल में प्रशिक्षु आरपीएस रामकुमार भादू के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई. टीम ने आरोपी के गांव में साधु बनकर एंट्री की. पुलिसकर्मियों ने गांव के बाजार और मंदिरों में जाकर स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई, ताकि बिना शक पैदा किए आरोपी तक पहुंचा जा सके. इसी 10 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि देवी कंजर अपने खेत की ओर जा रहा है. टीम ने तुरंत घर के आसपास घेरा डाल दिया. साधुओं को देखकर आरोपी को शक हुआ और वह छिपने लगा, लेकिन पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया. एसपी के अनुसार, आरोपी कंजर पर मध्यप्रदेश में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह उदयपुर पुलिस को भी दो दशक से ज्यादा समय से वांछित था.
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