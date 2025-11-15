उदयपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार
पकड़े गए आरोपियों में गौरव भंडारी को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है.
Published : November 15, 2025 at 3:38 PM IST
उदयपुरः जिले के बड़गांव थाना पुलिस ने साइबर ठगी और बैंक खातों की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल सात आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धोखाधड़ी करने में निपुण थे और विभिन्न राज्यों में कई साइबर फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं.
थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ी गांव के मौया चौराहे के पास स्थित एक विला में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त कुछ युवक ठहरे हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गौरव भंडारी, रोहित शर्मा, भाग्यदीप सिंह, बृजराज सिंह, पार्थ ओझा, मयूर पटेल और मोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया.
पढ़ेंः लड़की बनकर करते थे चैट, बकरा-बकरी बेचकर ठगते थे रुपए, चार गिरफ्तार
मौके से मिले सबूतः पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे ऑनलाइन साइबर ठगी से जुड़े कई डिजिटल सबूत और दस्तावेज भी मिले बरामद किए हैं. पकड़े गए आरोपियों में गौरव भंडारी को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में कई शिकायतें दर्ज हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर विशेषज्ञों की सहायता से आगे की जांच जारी है.
कमिशन पर खरीदते थे खातेः पुलिस जांच में सामने आया कि ये आरोपी लोगों से कमीशन पर बैंक खाते खरीदते थे और आगे ऊंचे कमीशन पर इन्हें गिरोह के अन्य सदस्यों को बेच देते थे. इन खातों का उपयोग धोखे से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से प्राप्त राशि को ट्रांसफर करने और अन्य साइबर फ्रॉड गतिविधियों में किया जाता था. खाते बेचने-बदलने की इस प्रक्रिया से आरोपी मोटा कमीशन कमाते थे.