ETV Bharat / state

मैनेजर से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, IT कंपनी के CEO सहित 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

सुखेर पुलिस थाना
सुखेर पुलिस थाना (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 2:31 PM IST

|

Updated : December 25, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : शहर में एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने सनसनी फैला दी है. इस गंभीर मामले में उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईटी कंपनी के सीईओ सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट, बयान और मेडिकल जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

ये है पूरा मामला : पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह जिस आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, वहीं के सीईओ और उसके सहयोगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपियों ने एक साजिश के तहत उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और फिर सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए. साथ ही उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल (ETV Bharat Udaipur)

पढे़ं. गांव छोड़ने के बहाने ले गए होटल, विवाहिता से किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

जांच में सामने आए अहम सबूत : पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि घटना के दौरान कमरे में लगे वेबकैम में कुछ आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं. इन ऑडियो क्लिप्स को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि इन रिकॉर्डिंग्स से जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है.

तीन आरोपियों की गिरफ्तारी : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आईटी कंपनी के सीईओ, सह-आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके. पुलिस तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : December 25, 2025 at 2:44 PM IST

TAGGED:

POLICE ARRESTED IT COMPANY CEO
IT COMPANY CEO MOLESTED STAFF
आईटी कंपनी मैनेजर से दुष्कर्म
IT COMPANY MANAGER MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.