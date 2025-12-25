ETV Bharat / state

मैनेजर से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, IT कंपनी के CEO सहित 3 को पुलिस ने किया गिरफ्तार

उदयपुर : शहर में एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने सनसनी फैला दी है. इस गंभीर मामले में उदयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईटी कंपनी के सीईओ सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि पीड़िता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट, बयान और मेडिकल जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है.

ये है पूरा मामला : पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने कहा कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वह जिस आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, वहीं के सीईओ और उसके सहयोगी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपियों ने एक साजिश के तहत उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और फिर सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए. साथ ही उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं.