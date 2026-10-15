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उदयपुर: ज्वेलरी फर्म कर्मचारी हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, कार, एक किलो सोना और तीन किलो चांदी पाउडर बरामद

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat Udaipur )

उदयपुर: ज्वेलरी फर्म के कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने गुजरात के राजकोट में ज्वेलरी फर्म के कर्मचारी की हत्या कर सोना-चांदी लूट लिया था. पुलिस ने बुधवार देर रात हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को पकड़ा. उनके कब्जे से एक कार, एक किलो सोना और तीन किलो चांदी का पाउडर बरामद किया गया. आरोपियों ने सोना जूतों के सोल में छिपा रखा था. वहीं, वारदात में शामिल तीन आरोपियों को सिरोही पुलिस ने गिरफ्तार किया है.