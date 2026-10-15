उदयपुर: ज्वेलरी फर्म कर्मचारी हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, कार, एक किलो सोना और तीन किलो चांदी पाउडर बरामद
एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया-उदयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हत्या-लूटपाट के बाद राजस्थान की ओर भाग रहे हैं.
Published : October 15, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:56 PM IST
उदयपुर: ज्वेलरी फर्म के कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने गुजरात के राजकोट में ज्वेलरी फर्म के कर्मचारी की हत्या कर सोना-चांदी लूट लिया था. पुलिस ने बुधवार देर रात हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को पकड़ा. उनके कब्जे से एक कार, एक किलो सोना और तीन किलो चांदी का पाउडर बरामद किया गया. आरोपियों ने सोना जूतों के सोल में छिपा रखा था. वहीं, वारदात में शामिल तीन आरोपियों को सिरोही पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
गुजरात से भागकर राजस्थान आए थे आरोपी: एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया- राजकोट में वारदात के बाद गुजरात पुलिस से उदयपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हत्या और लूटपाट के बाद राजस्थान की ओर भाग रहे हैं. इस सूचना के आधार पर सुखेर थाना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के धनपुर निवासी अमित कुमार पांडे (24) और शिवम पांडे (26) के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से कार भी जब्त की है. गुजरात पुलिस के उदयपुर पहुंचने पर दोनों आरोपियों को उसके सुपुर्द किया जाएगा.
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बैग छीनने के दौरान कर्मचारी को मारी गोली: अमृता दुहन ने बताया- घटना 14 अक्टूबर 2026 की शाम राजकोट के थोराला थाना क्षेत्र में हुई. तन्वी एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले लालजीभाई सरधारा सिक्योरिटी गार्ड के साथ फर्म की रिफाइनरी से रिफाइंड सोना और चांदी लेने गए थे. वे बैग में करीब 1.55 करोड़ रुपए का सोना-चांदी लेकर रिफाइनरी के गेट से बाहर निकले, तभी वहां मौजूद युवकों ने बैग छीनने की कोशिश की. लालजीभाई ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर पिस्टल से गोली चला दी.
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इलाज के दौरान दम तोड़ा: अमृता दुहन ने बताया- घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी सोना-चांदी लेकर कार से फरार हो गए. उनके तीन अन्य साथी दूसरी कार में सवार थे. उदयपुर में आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्रवाई में सुखेर थाना सीआई भरत योगी और बड़गांव थाने के एएसआई कृष्ण गोपाल की विशेष भूमिका रही. मामले में आगे की कार्रवाई गुजरात पुलिस करेगी.
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