PM मोदी के लिए उदयपुर के पीयूष ने बनाया 0.005 MM का सोने का 'मेक इन इंडिया' मॉडल, विश्व रिकॉर्ड के लिए किया आवेदन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के उद्देश्य से पीयूष ने इस कलाकृति को तैयार किया है.
Published : September 17, 2026 at 7:43 PM IST
उदयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देशभर में लोग अलग-अलग अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी बीच उदयपुर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर तैयार एक ऐसा तोहफा सामने आया है, जिसकी खासियत उसका आकार है. पीयूष प्रताप सिंह कुशवाहा ने सोने से 'मेक इन इंडिया' का बेहद छोटा मॉडल तैयार किया है.
पीयूष का दावा है कि इस मॉडल का आकार महज 0.005 मिलीमीटर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के उद्देश्य से पीयूष ने इस कलाकृति को तैयार किया है. उनका कहना है कि वह ऐसा उपहार बनाना चाहते थे, जो आकार में छोटा जरूर हो, लेकिन अपने संदेश और मेहनत के लिहाज से खास हो. इसी सोच के साथ उन्होंने सोने से 'मेक इन इंडिया' मॉडल बनाने का फैसला किया.
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20 दिन तक चला बारीक काम: पीयूष के मुताबिक, इतने छोटे आकार में मॉडल तैयार करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. करीब 20 दिनों तक लगातार मेहनत कर उन्होंने इसे आकार दिया. मॉडल की बारीकियों को सही स्वरूप देने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी पड़ी. इतने छोटे स्तर पर काम करते समय छोटी-सी गलती भी पूरी कलाकृति को नुकसान पहुंचा सकती थी. पीयूष ने बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' अभियान से प्रेरित हुए. इसी अभियान को अपनी कला के जरिए जन्मदिन के तोहफे के रूप में पेश करने का उन्होंने प्रयास किया. उनके लिए यह सिर्फ सोने की कलाकृति नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अलग तरीका है.
अब रिकॉर्ड बनने का इंतजार: पीयूष ने इस मॉडल को लेकर विश्व रिकॉर्ड के लिए आवेदन भी किया है. उनके अनुसार रिकॉर्ड से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अब उन्हें आधिकारिक सत्यापन और आगे की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है.प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर तैयार यह बेहद सूक्ष्म सोने की कलाकृति फिलहाल अपने आकार और इसे बनाने में लगी मेहनत को लेकर चर्चा में है. पीयूष की कोशिश है कि यह अनोखा तोहफा प्रधानमंत्री तक पहुंचे और उनकी इस मेहनत को पहचान मिले.
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